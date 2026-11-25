Luis Guillón comenzó a celebrar sus 100 años y los festejos continuarán durante todo un año. En ese marco, el Municipio de Esteban Echeverría organizó una muestra histórica en El Telégrafo, que reúne fotografías y recuerdos de los principales momentos de la localidad, y adelantó que habrá nuevas propuestas culturales y actividades impulsadas junto a los vecinos.

La exposición puede visitarse hasta el 30 de noviembre, de 9 a 19, y forma parte de un programa de celebraciones que comenzó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de noviembre de 2027.

El secretario de Cultura del Municipio, Alejandro Correa, explicó a El Diario Sur que la agenda seguirá sumando iniciativas a lo largo de los próximos meses. Entre las propuestas previstas se encuentran nuevas muestras, la realización de murales y trabajos de puesta en valor de plazas y otros espacios públicos.

“Esto, independientemente de que se ha hecho todo un programa, es una propuesta que está abierta. Los vecinos nos siguen acercando propuestas", señaló el funcionario.