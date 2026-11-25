Luis Guillón comenzó a celebrar sus 100 años y los festejos continuarán durante todo un año. En ese marco, el Municipio de Esteban Echeverría organizó una muestra histórica en El Telégrafo, que reúne fotografías y recuerdos de los principales momentos de la localidad, y adelantó que habrá nuevas propuestas culturales y actividades impulsadas junto a los vecinos.
La exposición puede visitarse hasta el 30 de noviembre, de 9 a 19, y forma parte de un programa de celebraciones que comenzó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de noviembre de 2027.
El secretario de Cultura del Municipio, Alejandro Correa, explicó a El Diario Sur que la agenda seguirá sumando iniciativas a lo largo de los próximos meses. Entre las propuestas previstas se encuentran nuevas muestras, la realización de murales y trabajos de puesta en valor de plazas y otros espacios públicos.
“Esto, independientemente de que se ha hecho todo un programa, es una propuesta que está abierta. Los vecinos nos siguen acercando propuestas", señaló el funcionario.
Una muestra para recorrer la historia de Luis Guillón
La exposición instalada en El Telégrafo reúne distintos hitos de la historia de la ciudad, desde sus orígenes hasta algunos de sus lugares más emblemáticos.
Entre los espacios representados se encuentran las estaciones ferroviarias, el histórico eucalipto de más de 100 años, los clubes, la biblioteca Ameghino y la rotonda de ingreso a Luis Guillón, que atravesó distintas transformaciones a lo largo del tiempo.
También se aborda el origen del nombre de la localidad como “la ciudad de los jardines”, una denominación que surgió a partir de una gestión impulsada por los propios vecinos.
La muestra fue construida a partir de fotografías, documentos y recuerdos que aportaron vecinos y vecinas, convocados por el Municipio para recuperar la memoria colectiva de la ciudad.
“Los vecinos y vecinas fueron fundamentales, tanto en la historia de Luis Guillón como también en esta muestra”, destacó Correa.
Los vecinos organizarán nuevas actividades por el centenario
Uno de los objetivos de los festejos es que las propuestas no sean únicamente organizadas desde el Ejecutivo municipal, sino que surjan también de la participación de la comunidad.
Según explicó Correa, se realizan distintas mesas de trabajo en las que los vecinos y vecinas se ponen de acuerdo para organizar actividades, con el acompañamiento y el apoyo del Municipio.
El funcionario también destacó que el material reunido para la exposición podrá ser utilizado por las escuelas de Luis Guillón, que tendrán la posibilidad de exhibir la muestra en sus establecimientos durante el próximo año.