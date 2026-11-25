La Escuela de Educación Secundaria Especializada en Arte (ESEA) N° 1 “Orfila Pérez Romón”, más conocida como el Polivalente de Arte, de Luis Guillón, realizará una jornada artística este viernes 27 de noviembre en la Plaza Mitre de Monte Grande, con propuestas musicales, danza y artes visuales.

La actividad, denominada “Arte al Viento”, comenzará a las 18 y tendrá como escenario distintos espacios de la plaza, entre ellos las escalinatas de la Municipalidad de Esteban Echeverría, donde se presentará la Misa Criolla.