La Escuela de Educación Secundaria Especializada en Arte (ESEA) N° 1 “Orfila Pérez Romón”, más conocida como el Polivalente de Arte, de Luis Guillón, realizará una jornada artística este viernes 27 de noviembre en la Plaza Mitre de Monte Grande, con propuestas musicales, danza y artes visuales.
La actividad, denominada “Arte al Viento”, comenzará a las 18 y tendrá como escenario distintos espacios de la plaza, entre ellos las escalinatas de la Municipalidad de Esteban Echeverría, donde se presentará la Misa Criolla.
La propuesta busca reunir distintas expresiones artísticas y compartir una tarde de música y creatividad con los vecinos.
En el marco del evento, se dispondrá un corte de calles en los alrededores de la Plaza Mitre para permitir el desarrollo de las actividades.
La invitación es abierta a la comunidad y propone disfrutar de una tarde especial en el centro de Monte Grande, con el arte como protagonista.