Martín Farina tiene 40 años, es paleontólogo, investigador postdoctoral del Conicet y es vecino de Monte Grande, con una historia familiar ligada a la fundación del partido. Ahora también suma un reconocimiento internacional a su trayectoria: se convirtió en el primer argentino en ganar el premio Eric and Wendy Schmidt a la excelencia en comunicación científica, una distinción que reconoce a personas de distintas partes del mundo por su aporte a la divulgación de la ciencia. El galardón fue entregado el viernes 20 de noviembre en el Museo de la Exploración de National Geographic, ubicado en Washington, Estados Unidos, en una ceremonia que reunió a referentes de la comunicación científica, divulgadores e integrantes de medios internacionales. "Es coronar 15 años de comunicación científica", contó a El Diario Sur. El investigador se enteró a fines de septiembre de que había resultado ganador, aunque debió mantener la noticia en confidencialidad hasta la entrega oficial. El premio Schmidt es otorgado junto con las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Su objetivo es distinguir a quienes desarrollan una comunicación científica destacada y mantienen altos estándares en la tarea de acercar el conocimiento a la sociedad. En su caso, la postulación incluyó tres trabajos periodísticos que fueron evaluados por un jurado a través de distintas instancias. Uno abordó la tarea de un grupo de investigadores que monitorea volcanes y debe realizar extensas caminatas con trajes y equipos especiales; otro, el trabajo de científicos argentinos vinculados con la exploración espacial, y el tercero, el debate sobre la posibilidad de recuperar especies extintas mediante nuevas tecnologías. Farina es colaborador freelance de la revista Viva de Clarín y tiene una manera particular de abordar la divulgación. "Mi objetivo siempre es contar historias de vida en la ciencia. No me preocupa tanto el dato científico, que siempre está, sino contar esa historia de la persona que está trabajando", explicó. El vecino tras ganar el premio internacional. Una historia familiar ligada a Monte Grande El reconocimiento internacional también tiene una historia muy ligada a Esteban Echeverría. Farina es vecino de Monte Grande y pertenece a una familia fundadora de la localidad, con varias generaciones de historia en la zona.

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"Soy tataranieto del de la calle Pedro Farina. Así que toda la vida estuve en Monte Grande", contó al hablar de sus raíces familiares. Su vínculo con la ciencia comenzó mucho antes de convertirse en investigador. Durante su infancia asistió a la Escuela N° 37 y luego al colegio Nuestra Señora, instituciones en las que, según recuerda, tuvo una buena formación en biología. Incluso conserva una anécdota de su paso por la primaria: en el boletín de tercer grado, su maestra ya destacaba su interés por la escritura y la investigación. En uno de los comentarios escribió: "Te gusta escribir bellos cuentos y hacer investigación". Aunque inicialmente comenzó a estudiar Veterinaria, pronto descubrió que la medicina no era el camino que quería seguir. Su pasión por los animales y los dinosaurios, sumada a su interés por la biología evolutiva, lo llevó a cambiar de carrera y elegir Paleontología. Fue el primer vecino en ganar el prestigioso premio. Su trabajo como paleontólogo: estudiar la historia de las aves a través de fósiles Además de su faceta como comunicador científico, Farina desarrolla una carrera de investigación especializada en ecología y paleoecología de aves. Su trabajo busca reconstruir cómo fueron cambiando las condiciones en las que habitaron estos animales a lo largo de millones de años, a partir del estudio de sus huellas fósiles. Su formación académica la realizó íntegramente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también desarrolló una estancia de investigación en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Lejos de la imagen habitual del paleontólogo que pasa sus días recorriendo lugares remotos en busca de fósiles, explicó que gran parte de su trabajo cotidiano transcurre frente a una computadora: analiza fotografías, compara materiales, lee publicaciones de otros investigadores y escribe artículos científicos. Las expediciones y los viajes de investigación existen, pero representan apenas algunas semanas al año. El resto del tiempo está dedicado al análisis y la producción de conocimiento.

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