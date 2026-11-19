La cuarta edición de La Noche de los Museos de San Vicente se realizará este sábado, con diez espacios históricos y culturales que abrirán sus puertas al público. La propuesta comenzará a las 18 y contará con visitas guiadas, muestras de arte, espectáculos musicales y recorridos gratuitos. La Quinta Museo 17 de Octubre, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, es uno de los atractivos de la jornada. La iniciativa invita a vecinos de San Vicente y de la región cercanas a conocer el patrimonio histórico del distrito desde otra perspectiva. Durante la jornada, museos, edificios emblemáticos e instituciones abrirán sus puertas para recibir al público con distintas actividades culturales. "De noche San Vicente también se vive distinto", destacó Paula Pereyra, secretaria de Gobierno local, durante una entrevista en la que presentó los principales atractivos de esta nueva edición junto a Carolina Álvarez, directora de Turismo. "Tenemos este año en particular la integración de otras instituciones que no habían participado anteriormente, entonces se agranda nuestra Noche de Museos", explicó Pereyra. En todos los espacios habrá shows y propuestas culturales específicas. Paula Pereyra, secretaria de Gobierno, y Carolina Álvarez, directora de Turismo, presentaron las propuestas de la cuarta edición de La Noche de los Museos en San Vicente. La Noche de los Museos en San Vicente: cuáles son los diez espacios El recorrido tendrá como uno de sus puntos centrales el Palacio Municipal, un edificio que data de 1856 y forma parte del Patrimonio Histórico de San Vicente. Allí también se podrá visitar el Antiguo Concejo Deliberante, ubicado dentro de la casona histórica, con guías que estarán a cargo de contar su historia.

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Otro de los espacios será el Museo del Jardín 901, una institución que conserva mobiliario, fotografías y distintos objetos de las décadas de 1940 y 1950. Además, a las 19, el coro del jardín recibirá a los visitantes con una presentación musical. La agenda también incluirá el Museo Centro Héroes de Malvinas, donde el público tendrá la posibilidad de conocer las instalaciones y conversar con los excombatientes que participan de la propuesta. A estos espacios se sumarán la Escuela Primaria N° 1, la Parroquia San Vicente Ferrer, la Plaza Mariano Moreno, la Sociedad Española, el Centro Tradicionalista El Volcador, la Biblioteca Popular Mitre y el Museo Histórico 17 de Octubre. Recorridos en bicicleta y visitas al Museo 17 de Octubre Una de las particularidades de esta edición será la posibilidad de realizar parte del circuito en bicicleta. Desde el Municipio pondrán a disposición unidades para facilitar el traslado entre los distintos puntos, especialmente hacia aquellos que se encuentran más alejados del casco céntrico. El Museo Histórico 17 de Octubre, ubicado en la Quinta de San Vicente, será otro de los principales atractivos. Allí se podrá participar de visitas guiadas para conocer el mausoleo donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, el chalet en el que vivieron Perón y Eva Duarte y el tren presidencial.

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