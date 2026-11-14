La bailarina de Villa Fiorito que bailó frente al Papa León XIV: “Reafirmo el orgullo de venir del barrio”

Priscila López todavía recuerda el calor en el cuerpo, los nervios detrás del escenario y la frase que le dijo la coreógrafa Maia Roldán antes de salir a bailar: “Son pura tripa y corazón”. Minutos después, la bailarina de Villa Fiorito se encontraba frente al Papa León XIV junto al grupo de bailarines que acompañó el encuentro con un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta, según contó la artista de 39 años, fue una sorpresa y también una responsabilidad. “A medida que empezamos a trabajar en la coreografía fui cayendo que íbamos a estar compartiendo el escenario con el Papa a pocos metros”, recordó en diálogo con El Diario Sur. “Estaba representando algo mucho más grande que a mí misma: nuestra cultura, nuestro folklore y a tantos bailarines y colegas que trabajan y sostienen esta expresión artística”, explicó. Según recordó Priscila, sintió que León XIV la miró y le sonrió. Lee también: Gustavo Oubiña, cura de Alejandro Korn: “Lo que me emocionó es ver a ese pueblo unido”

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Los nervios antes de salir a escena En el camino hacia el lugar del evento se encontró con una escena que también la marcó: miles de jóvenes que llegaban con expectativa para participar del encuentro. Ya detrás del escenario comenzó la preparación final, con las últimas indicaciones de Roldán y el acompañamiento de sus compañeros. El momento de mayor tensión llegó antes de salir a escena. “Llegar atrás del escenario, y los nervios, un abrazo final con el grupo, ahí el calor se hizo mucho más presente”, relató. Durante la presentación hubo un instante que quedó especialmente grabado para López. En una parte de la coreografía le tocó ubicarse cerca del Papa y acompañar el momento con palmas. “Creo que nunca aplaudí tan fuerte”, contó entre risas. Según recordó, sintió que León XIV la miró y le sonrió. “Nunca imaginé ser parte de un momento histórico de nuestro país y mucho menos como este". “Todo un pueblo gritando Argentina” Durante la presentación, la bailarina no llegó a escuchar con claridad los cantos del público porque utilizaba in-ears y estaba concentrada en la música. Recién después, al finalizar y encontrarse con la gente, comenzó a percibir el grito de “Argentina”.

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