Después de un embarazo que sorprendió a todos y un nacimiento que se adelantó a lo esperado, Martín Sosa y Ariana Barrios, la pareja de El Jagüel que tuvo cuatrillizos, atraviesan los primeros días de una nueva etapa como familia. Isabela, Pilar, Felipe y Baltasar nacieron a las 27 semanas de gestación y permanecen internados en neonatología, donde reciben atención permanente.

La noticia que hoy los sostiene es que los cuatro están estables. Aunque todavía son prematuros extremos y necesitan asistencia médica para completar su desarrollo, sus papás encontraron en esa palabra un motivo para aferrarse a la esperanza.

"Están bien, están estables, que es lo mejor que podemos escuchar. Si bien no están al 100%, son prematuros extremos. Todos tienen sus cositas y están siendo totalmente vigilados", explicó Ariana a El Diario Sur.

En diálogo con El Diario Sur, contó que los neonatólogos controlan permanentemente cada parámetro y actúan rápidamente ante cualquier alteración. "Si algo falla o se altera, enseguida los neonatólogos están ahí corrigiendo y volviéndolos a estabilizar. Es la palabra que nosotros vamos a tener siempre como para agarrarnos: que están estables".

Cómo evolucionan los bebés

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los padres durante estos primeros días es que cada bebé tiene una evolución diferente. Incluso, la más pequeña de las dos gemelas es, por ahora, quien mejor está respondiendo a los tratamientos.

"De los cuatro, una de las gemelas era la más chiquita, salió pesando bastante menos que sus hermanos, y es la que mejor está. Está más relajada, aparentemente como en la panza tenía mucha presión porque estaba siendo apretada, ahora responde mejor a los tratamientos", relató Martín.

También explicó que sus pulmones parecen estar desarrollándose favorablemente. "Es una locura porque también son totalmente individuales. No hay nada que vos digas que se parecen o que puedan llegar a tener la misma evolución". Por eso, aunque celebran que los cuatro estén estables, saben que cada uno deberá atravesar su propio proceso.

Cabe destacar que los cuatro llegaron en la semana 27 de embarazo. Felipe fue el primero, a las 16:47, con un peso de 970 gramos. Un minuto después nació Pilar, con 920 gramos. A las 16:49 llegó Isabella, que pesó 650 gramos, y a las 16:50 nació Baltazar, con 970 gramos.