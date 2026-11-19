Después de un embarazo que sorprendió a todos y un nacimiento que se adelantó a lo esperado, Martín Sosa y Ariana Barrios, la pareja de El Jagüel que tuvo cuatrillizos, atraviesan los primeros días de una nueva etapa como familia. Isabela, Pilar, Felipe y Baltasar nacieron a las 27 semanas de gestación y permanecen internados en neonatología, donde reciben atención permanente.
La noticia que hoy los sostiene es que los cuatro están estables. Aunque todavía son prematuros extremos y necesitan asistencia médica para completar su desarrollo, sus papás encontraron en esa palabra un motivo para aferrarse a la esperanza.
"Están bien, están estables, que es lo mejor que podemos escuchar. Si bien no están al 100%, son prematuros extremos. Todos tienen sus cositas y están siendo totalmente vigilados", explicó Ariana a El Diario Sur.
En diálogo con El Diario Sur, contó que los neonatólogos controlan permanentemente cada parámetro y actúan rápidamente ante cualquier alteración. "Si algo falla o se altera, enseguida los neonatólogos están ahí corrigiendo y volviéndolos a estabilizar. Es la palabra que nosotros vamos a tener siempre como para agarrarnos: que están estables".
Cómo evolucionan los bebés
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los padres durante estos primeros días es que cada bebé tiene una evolución diferente. Incluso, la más pequeña de las dos gemelas es, por ahora, quien mejor está respondiendo a los tratamientos.
"De los cuatro, una de las gemelas era la más chiquita, salió pesando bastante menos que sus hermanos, y es la que mejor está. Está más relajada, aparentemente como en la panza tenía mucha presión porque estaba siendo apretada, ahora responde mejor a los tratamientos", relató Martín.
También explicó que sus pulmones parecen estar desarrollándose favorablemente. "Es una locura porque también son totalmente individuales. No hay nada que vos digas que se parecen o que puedan llegar a tener la misma evolución". Por eso, aunque celebran que los cuatro estén estables, saben que cada uno deberá atravesar su propio proceso.
Cabe destacar que los cuatro llegaron en la semana 27 de embarazo. Felipe fue el primero, a las 16:47, con un peso de 970 gramos. Un minuto después nació Pilar, con 920 gramos. A las 16:49 llegó Isabella, que pesó 650 gramos, y a las 16:50 nació Baltazar, con 970 gramos.
"Va a ser un camino largo": cuánto tiempo podrían permanecer internados
Los médicos les anticiparon que la internación podría extenderse, como mínimo, unas diez semanas. Sin embargo, no hay un plazo definido para que los bebés puedan recibir el alta, ya que todo dependerá de cómo respondan a los tratamientos.
"Ellos van a estar luchando por conseguir artificialmente, médicamente, todo lo que en mi panza no llegaron a desarrollar", contó Martín.
"Va a ser muy común esto de la suba y baja. Nos va a tener que pasar, y lo que nos queda es acompañarlos, confiar, porque están en buenas manos, están totalmente atendidos, monitoreados", sostuvo.
Y agregó: "No tiene un tiempo, no tiene tampoco una agenda donde tengamos en claro qué cosas cuestan más y qué cosas cuestan menos. Depende de cada uno, es totalmente individual".
Un nacimiento adelantado y una coincidencia especial
La pareja había buscado un hermanito para Bauti, su primer hijo, de dos años y medio. Pero el embarazo espontáneo terminó convirtiéndose en una gestación de cuatrillizos, algo que nunca habían imaginado y para lo que no tenían antecedentes familiares.
Durante el embarazo, el objetivo era llegar a la semana 28 y después intentar avanzar hasta la 30. Sin embargo, el estado de salud de Ariana hizo que los médicos decidieran adelantar el nacimiento mediante una cesárea.
"Mi cuerpo ya no daba más y estaban ahí, ya era insostenible. Entonces decidieron y me metieron a cirugía", recordó Ariana.
Todo sucedió muy rápido: los cuatro nacieron con apenas un minuto de diferencia entre uno y otro. Además, la fecha quedó marcada por una coincidencia inesperada: el 15 de noviembre, Día Mundial del Prematuro.
Las redes sociales y el apoyo que reciben de todo el país
En medio de esta experiencia, Martín y Ariana también encontraron una forma de compartir lo que les pasa y recibir el acompañamiento de otras personas. A través de Instagram, en la cuenta @elcaos_mashermoso, comenzaron a publicar videos del embarazo, las ecografías y la llegada de los cuatro bebés.
La idea surgió por iniciativa de una amiga, que les recomendó abrir una cuenta para mostrar el proceso y recibir apoyo. Aunque al principio no estaban acostumbrados a compartir su vida privada, decidieron intentarlo.
"Nos va a ayudar, seguramente vamos a necesitar ayuda. Y quizás una forma de mostrarlo, una forma de expresar lo que nos pasa y seguir este embarazo, va a ser que por ahí la gente nos apoye", contó Martín.
La respuesta superó sus expectativas. Recibieron mensajes desde distintas provincias argentinas y también desde España, Estados Unidos, México, Uruguay y Chile. Entre ellos, se contactaron con una familia chilena que también tuvo cuatrillizos y atravesó una experiencia similar.
"Hay gente que nos cuenta sus experiencias, sus historias. Muchos chicos prematuros que también pasaron por este momento nos acompañan y nos cuentan cada uno sus historias. La verdad que todo eso ayuda", expresó.
Además del apoyo emocional, comenzaron a recibir colaboraciones con productos que necesitarán para los recién nacidos, como pañales y mamaderas.
"Es increíble. Sabemos que hay gente de muchos lados, de todas las provincias casi nos saludan, con buenos deseos, pero reales, generosos. No llegamos a contestar todos los mensajes, pero la mayoría tratamos de contestarlos", agradeció.