Un empleado de Trenes Argentinos resultó herido luego de protagonizar una pelea con un pasajero en la estación de Burzaco , partido de Almirante Brown . El episodio ocurrió el martes 24 de noviembre en el andén con dirección a Plaza Constitución y quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

El hecho se produjo a plena luz del día y habría comenzado cuando el pasajero fue advertido por el personal ferroviario porque presuntamente no había pagado el boleto. Según el testimonio de vendedores ambulantes y vecinos de la zona que recabó El Diario Sur en el lugar, esa situación derivó en una discusión entre ambos.

Posteriormente, por motivos que no fueron esclarecidos, el hombre habría golpeado al trabajador en la cabeza con la cadena de su bicicleta. Tras el ataque, efectivos de la Policía Federal y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar para asistirlo.