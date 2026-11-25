Un hombre de 58 años fue detenido por el abuso de una mujer en situación de calle, de 65 años, en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El sospechoso fue identificado a partir de una investigación policial que incluyó el análisis de imágenes de las cámaras de monitoreo municipales. Según informó el Municipio de Almirante Brown, el acusado es un hombre con domicilio en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 17 de noviembre, en la intersección de las calles Rafael Altamira y Colón. La víctima se encontraba debajo del techo de un comercio, resguardándose de la lluvia, cuando fue abordada por un hombre que llegó al lugar en un automóvil. Las imágenes de una cámara de seguridad de Casa Colombo permitieron reconstruir lo sucedido. La grabación muestra cómo el hombre estacionó en la esquina, descendió del vehículo y se acercó a la mujer. Luego, realizó exhibiciones obscenas y se masturbó antes de retirarse.

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Cómo avanzó la investigación La investigación comenzó después de que una empleada de Casa Colombo y su hermana descubrieran accidentalmente las imágenes del episodio. A partir de ese momento, se movilizaron junto a otros vecinos para denunciar lo ocurrido ante la Policía. En diálogo con El Diario Sur, Jesica, empleada del comercio, había explicado cómo tomaron conocimiento del ataque: “Nos enteramos de casualidad. No son cámaras que están siendo monitoreadas las 24 horas. Vimos este hecho de casualidad y, en cuanto mi hermana lo vio, automáticamente empezamos a movilizarnos entre los vecinos”. La hermana de la comerciante fue quien realizó la denuncia y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Lomas de Zamora. Ahora, según informó el Municipio, la causa continuará bajo la intervención de la fiscal María Cecilia Manfredi, titular de la UFI N° 2, especializada en Violencia de Género. La investigación seguirá su curso de acuerdo con las disposiciones de la funcionaria judicial. La situación de la mujer Por otra parte, el Municipio informó que la mujer, de 65 años, ya se encuentra alojada en un refugio.

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