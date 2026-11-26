Dos autos protagonizaron un fuerte choque este miércoles 25 de noviembre en Longchamps, partido de Almirante Brown. Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de los equipos de emergencia, que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Carlos Diehl y Juan de Garay, a pocos metros de la estación ferroviaria. Según informaron fuentes oficiales, se investigan las circunstancias del accidente. Uno de los vehículos terminó sobre la vereda y presentó daños en su lateral derecho, mientras que el otro sufrió abolladuras en el capó.