Condenaron a dos jóvenes por matar a una jubilada durante una entradera en Temperley

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora condenó a 17 años de prisión a dos jóvenes por la muerte de una mujer de 92 años durante una entradera en Temperley, ocurrida en enero de 2025. Por el mismo hecho, un menor de edad ya había sido condenado a siete años de prisión. Según informaron fuentes del caso, los condenados son Carlos Pacheco y Jonathan Velázquez, quienes fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio en ocasión de robo y robo agravado por la participación de un menor de edad. La zona donde ocurrió el asalto a la jubilada en Temperley. La fiscal Mariana Monti había solicitado una pena de 17 años de prisión para ambos acusados, que finalmente fue impuesta por el tribunal. Además, durante el mismo juicio, los dos jóvenes fueron declarados culpables de otra entradera cometida el mismo día, también en Temperley. Cómo fue el crimen de la jubilada de 92 años en Temperley El homicidio ocurrió durante la noche del sábado 25 de enero de 2025, en una vivienda ubicada sobre la calle Bernardo de Yrigoyen, en Temperley. La víctima, identificada como Teresa Martínez, fue encontrada sin vida por una de sus nietas, quien llegó al domicilio y advirtió que la puerta había sido forzada. Al ingresar a la propiedad, la joven encontró las habitaciones desordenadas y a su abuela en la cama, con las manos y los pies atados y la boca tapada. Posteriormente, los familiares denunciaron el faltante de 200 mil pesos en efectivo.

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La investigación quedó inicialmente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), la División de Casos Especiales y la Policía Científica. Durante las primeras pericias, los investigadores encontraron tres huellas dactilares que resultaron relevantes para la causa. Por su parte, el informe médico policial estableció que la mujer no presentaba lesiones externas. La investigación y las detenciones por el homicidio en Temperley Las cámaras de seguridad de la zona registraron a dos jóvenes en actitud sospechosa cerca de un kiosco, a pocos metros de la vivienda, alrededor de las 2.50 de la madrugada del domingo posterior al hecho. Las grabaciones también permitieron identificar un Chevrolet Corsa gris que circuló por las inmediaciones de la casa y luego se dirigió hacia Almirante Brown. El análisis de las antenas telefónicas aportó información sobre los movimientos de los sospechosos en ese distrito. Posteriormente, efectivos de la Comisaría Primera de Lomas de Zamora identificaron a cuatro jóvenes en el centro comercial Lomitas Street, ubicado en Italia y Sixto Fernández, luego de que comerciantes alertaran sobre un grupo que intentaba cambiar dólares.

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