Lomas: arrastraron a una mujer por la vereda para robarle la cartera y no lo lograron

Una mujer fue víctima de un violento intento de robo en Lomas de Zamora, donde un delincuente la arrastró varios metros por la vereda para intentar quitarle la cartera. El episodio ocurrió el martes alrededor de las 14 horas, sobre la calle Sáenz, entre Hipólito Yrigoyen y Alem. Pese a la agresión, la víctima consiguió conservar sus pertenencias, aunque terminó con golpes en distintas partes del cuerpo.
Según confirmó Rocío, la sobrina de la víctima a El Diario Sur, el hecho ocurrió durante la tarde del martes. La secuencia quedó registrada en un video en el que se observa cómo el agresor arrastró a la mujer por la vereda y le golpeó la cabeza mientras intentaba apoderarse de su bolso.
La víctima, identificada como Lorena, relató en diálogo con TN que el ataque comenzó de manera repentina, cuando sintió que alguien tiraba con fuerza de su cartera. "Sentía que me tiraban demasiado fuerte, me giré, noté que había un hombre, ni le vi la cara, porque no me dio tiempo a nada", explicó.
"Me tironeó y ahí fue cuando empezó a arrastrarme para sacarme el bolso. Yo, instintivamente, me aferré al bolso y bueno, me empezó a tironear, a tironear", recordó la mujer sobre los primeros segundos del ataque.
El relato de la mujer arrastrada durante el intento de robo
Lorena contó que cayó al suelo mientras intentaba evitar que el delincuente le quitara sus pertenencias. A partir de ese momento, el agresor comenzó a arrastrarla por la vereda durante aproximadamente cinco metros.
"Me vuelan las gafas, o sea, yo lo que hacía era agarrarme del bolso y como medio en posición fetal, trataba de ponerme de una manera de que no me golpeara tanto la cabeza y hasta cerraba los ojos, porque sentía que los golpes por todos lados me iban arrastrando", describió.
En medio de la agresión, la mujer comenzó a pedir ayuda a los gritos. "Llegó un momento que empecé a pedir 'ayúdenme, auxilio', empecé a gritar", señaló durante la entrevista televisiva.
Finalmente, el delincuente soltó el bolso y se retiró sin conseguir su objetivo. Sin embargo, Lorena terminó con lesiones producto del ataque. "El bolso no me lo llevó, pero bueno, evidentemente estoy toda golpeada, dolores por todos lados", manifestó.
La víctima también sostuvo que el agresor intentó golpearle la cabeza para que perdiera el conocimiento y soltara sus pertenencias. "Por eso tengo toda la cabeza golpeada", expresó.
La mujer iba a buscar trabajo
Durante la entrevista, Lorena también contó que se encuentra buscando empleo y que, al momento del ataque, se dirigía a encontrarse con una amiga para avanzar con esa búsqueda.
"Yo salí de la farmacia para buscar la medicación de mi mamá y venía a ver a mi amiga para hacer estrategias, enviar currículos, estoy mirando por LinkedIn, ya en mano como hacíamos antiguamente, para ver si consigo trabajo", explicó.
La mujer señaló que regresó a la Argentina hace dos años, después de haber vivido durante 17 años en el exterior. Según relató, uno de los motivos de su regreso fue acompañar a su madre, que es una persona mayor.
"Yo hace dos años que volví al país para apostar por mi país, para estar con mi mamá que es mayor, viví 17 años afuera", contó.
Además, explicó que estudió Comunicación en España y que tiene conocimientos de idiomas, pero hasta el momento no consiguió insertarse laboralmente. "No tengo trabajo, no me llaman ni para una entrevista", lamentó.
De esta manera, Lorena continúa atravesando la búsqueda laboral mientras se recupera de los golpes que sufrió durante el intento de robo ocurrido en pleno centro de Lomas de Zamora.
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