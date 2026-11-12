Choque entre un auto y una moto en Lomas: un repartidor terminó hospitalizado

Un joven que trabaja como repartidor de aplicaciones sufrió heridas este jueves por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en pleno centro de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Colombres, donde debieron intervenir efectivos policiales y personal de emergencias médicas.

El episodio se registró poco después de las 15, cuando el motociclista circulaba por la avenida Hipólito Yrigoyen. Según lo que indicaron fuentes del caso a El Diario Sur, al llegar al cruce con Colombres habría intentado realizar un giro en U para continuar su recorrido en dirección a Temperley. Durante esa maniobra se produjo la colisión con un Toyota Yaris que era manejado por un hombre.