Choque entre un auto y una moto en Lomas: un repartidor terminó hospitalizado

Un joven que trabaja como repartidor de aplicaciones sufrió heridas este jueves por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en pleno centro de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Colombres, donde debieron intervenir efectivos policiales y personal de emergencias médicas.
El episodio se registró poco después de las 15, cuando el motociclista circulaba por la avenida Hipólito Yrigoyen. Según lo que indicaron fuentes del caso a El Diario Sur, al llegar al cruce con Colombres habría intentado realizar un giro en U para continuar su recorrido en dirección a Temperley. Durante esa maniobra se produjo la colisión con un Toyota Yaris que era manejado por un hombre.
Como consecuencia del impacto, el repartidor fue despedido de su vehículo y terminó tendido sobre la calzada. La caída le provocó lesiones en las piernas, mientras que la motocicleta sufrió daños de consideración. Por su parte, el automóvil presentó abolladuras en el sector delantero.
Tras el accidente, efectivos policiales se acercaron al lugar para asistir en las primeras tareas y controlar la circulación vehicular. También recabaron información sobre las circunstancias del choque y dispusieron restricciones al tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Minutos después arribó una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, que resolvió trasladar al motociclista al Hospital Gandulfo para que recibiera atención médica.
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