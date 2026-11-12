Policiales

Choque entre un auto y una moto en Lomas: un repartidor terminó hospitalizado

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en el centro de Lomas de Zamora. El joven fue trasladado al Hospital Gandulfo.

Por Redacción El Diario Sur
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Un grupo de personas se reúne en la calle alrededor de un hombre caído, mientras policías y motociclistas están presentes.

Un joven que trabaja como repartidor de aplicaciones sufrió heridas este jueves por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en pleno centro de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Colombres, donde debieron intervenir efectivos policiales y personal de emergencias médicas.

El episodio se registró poco después de las 15, cuando el motociclista circulaba por la avenida Hipólito Yrigoyen. Según lo que indicaron fuentes del caso a El Diario Sur, al llegar al cruce con Colombres habría intentado realizar un giro en U para continuar su recorrido en dirección a Temperley. Durante esa maniobra se produjo la colisión con un Toyota Yaris que era manejado por un hombre.

Accidente de tránsito en la calle, con un auto dañado y manchas de sangre en la calzada, mientras se observa a la policía.
El accidente ocurrió en pleno centro de Lomas de Zamora.

Como consecuencia del impacto, el repartidor fue despedido de su vehículo y terminó tendido sobre la calzada. La caída le provocó lesiones en las piernas, mientras que la motocicleta sufrió daños de consideración. Por su parte, el automóvil presentó abolladuras en el sector delantero.

Tras el accidente, efectivos policiales se acercaron al lugar para asistir en las primeras tareas y controlar la circulación vehicular. También recabaron información sobre las circunstancias del choque y dispusieron restricciones al tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

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