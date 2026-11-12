Almirante Brown: detuvieron a dos hombres que robaban cables de luminarias en Burzaco

Dos hombres fueron detenidos mientras robaban cables de las luminarias de la Plaza Manuel Belgrano, en Burzaco, partido de Almirante Brown. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Según informaron fuentes del caso, a partir de la alerta, personal del Comando de Patrullas de Almirante Brown fue enviado por el 911 hasta la plaza, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Eugenio de Burzaco.

Al llegar, los efectivos encontraron a los dos hombres mientras sustraían los cables con una tenaza. Ante esa situación, procedieron a su aprehensión en el lugar. Los detenidos tienen 24 y 36 años y quedaron imputados por el delito de “robo simple”.