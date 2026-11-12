Almirante Brown: detuvieron a dos hombres que robaban cables de luminarias en Burzaco

Dos hombres fueron detenidos mientras robaban cables de las luminarias de la Plaza Manuel Belgrano, en Burzaco, partido de Almirante Brown. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM).
Según informaron fuentes del caso, a partir de la alerta, personal del Comando de Patrullas de Almirante Brown fue enviado por el 911 hasta la plaza, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Eugenio de Burzaco.
Al llegar, los efectivos encontraron a los dos hombres mientras sustraían los cables con una tenaza. Ante esa situación, procedieron a su aprehensión en el lugar. Los detenidos tienen 24 y 36 años y quedaron imputados por el delito de “robo simple”.
De esta manera, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y el Juzgado N° 2 Descentralizada de Almirante Brown, que intervienen en la investigación del suceso.
Otro operativo por el robo de luminarias LED en Almirante Brown
El episodio se suma a otro procedimiento realizado días atrás, a partir de una investigación iniciada por una denuncia del Municipio de Almirante Brown. En ese caso, la Policía recuperó tres equipos de luminarias LED que eran ofrecidos ilegalmente a través de Facebook Marketplace.
El operativo se llevó adelante mediante un allanamiento en Bernal, donde los efectivos detuvieron al responsable y secuestraron los elementos. Los equipos fueron restituidos al distrito para su posterior reinstalación en distintos barrios del distrito.
En relación con el cuidado del alumbrado público, el intendente Mariano Cascallares señaló que “el Municipio continúa colocando nuevos equipos de luces Led en diferentes puntos de nuestro distrito”. Además, instó a los vecinos a “cuidarlos y utilizarlos correctamente, para beneficio de toda la comunidad”.
Leé más Las chicas del colegio San José de San Vicente que cantaron frente al Papa: "Fue algo único"