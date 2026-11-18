El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó un amparo judicial contra una resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense que eliminó la condición de insalubridad del sector Banbury de la planta de Bridgestone en Llavallol. Desde el gremio cuestionaron que la medida se haya tomado sin notificar previamente a la organización sindical y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la salud de los trabajadores. La condición de insalubridad contempla protecciones específicas para los empleados, entre ellas la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas y una edad jubilatoria menor. Por ese motivo, el sindicato considera que la decisión representa un cambio significativo en las condiciones de trabajo. Según explicó Jorge Herrera, secretario de la Seccional Llavallol del SUTNA, el sindicato se enteró de la decisión cuando la propia empresa comunicó la resolución a sus empleados, es decir, cuando la medida ya estaba aplicada. La organización sostiene que no fue convocada a participar de ninguna instancia de discusión, pese a que el cambio modifica condiciones laborales vinculadas con la salud y la seguridad. El sector Banbury de Bridgestone Argentina cuenta con una declaración de insalubridad desde 1957. En 1974, esa condición fue ratificada y se incorporaron la totalidad de los puestos de trabajo del área. De acuerdo con el comunicado difundido por el SUTNA, esa situación se mantuvo hasta la resolución provincial que dispuso ponerle fin. El sindicato presentó un amparo judicial contra el Ministerio de Trabajo bonaerense y espera el resultado de la pericia ordenada por la Justicia. SUTNA cuestionó la resolución del Ministerio de Trabajo De acuerdo con Herrera, la empresa argumentó que la modificación respondía a cambios tecnológicos vinculados con la manipulación del Negro de Humo, un material utilizado en la fabricación de neumáticos.

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Sin embargo, desde el gremio pusieron en duda los fundamentos de la decisión y señalaron que existen antecedentes sanitarios que consideran relevantes. Según los registros que maneja el sindicato, durante los últimos 12 años se detectaron 10 casos de cáncer entre trabajadores del mismo sector, siete de los cuales fallecieron a causa de la enfermedad. Tras conocer la resolución, las primeras medidas del SUTNA fueron presentarse ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata. Allí, representantes de la Seccional Llavallol solicitaron información sobre el procedimiento y pidieron una audiencia para discutir la medida. Además, reclamaron que se revoque la resolución por considerar que presenta distintas inconsistencias. Herrera cuestionó que el organismo provincial no haya informado previamente al sindicato sobre un cambio de estas características. El reclamo judicial por la insalubridad en Bridgestone Llavallol Ante la negativa del Ministerio provincial a revisar la decisión, el SUTNA llevó el conflicto a la Justicia laboral y presentó un pedido de amparo judicial. Según detalló Herrera, ya se realizó una pericia a cargo de un profesional designado por el juez y el sindicato se encuentra a la espera del informe y de una resolución judicial.

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