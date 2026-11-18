La celebración por los 40 años de Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tendrá lugar este lunes 23 desde las 17 en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora.
La propuesta estará atravesada por la música del histórico álbum de Los Redondos y contará con la participación de tres bandas de Lomas de Zamora: Arlequines, Desorientados Rock y Fiesta Rock del País. Las agrupaciones interpretarán distintos clásicos de la banda, entre ellos "Jijiji".
Los 40 años de Oktubre
Publicado el 4 de octubre de 1986, Oktubre es el segundo álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El disco fue realizado de manera independiente y se convirtió en una de las obras más reconocidas de la banda.
A cuatro décadas de su lanzamiento, el homenaje propone recuperar esas canciones para los vecinos y vecinas de Lomas y acercarlas a distintas generaciones de oyentes. La actividad será al aire libre y se podrá asistir con mate y reposera.
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