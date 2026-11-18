La celebración por los 40 años de Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tendrá lugar este lunes 23 desde las 17 en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora.

La propuesta estará atravesada por la música del histórico álbum de Los Redondos y contará con la participación de tres bandas de Lomas de Zamora: Arlequines, Desorientados Rock y Fiesta Rock del País. Las agrupaciones interpretarán distintos clásicos de la banda, entre ellos "Jijiji".