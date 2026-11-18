La 8ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Lomas de Zamora se realizará el próximo sábado 21 de noviembre y tendrá como punto de encuentro la avenida Hipólito Yrigoyen y Oliden, en el centro del distrito. La concentración comenzará a las 18:30 y desde allí las organizaciones marcharán hacia la Plaza Grigera, donde se leerá un documento con los principales reclamos de la jornada.

“Cuando el odio avanza el orgullo en la calle es resistencia” y “Por una Argentina más inclusiva e igualitaria” son algunas de las consignas que acompañarán la movilización. Entre los reclamos también aparecen el cupo laboral trans, el acompañamiento a las adolescencias trans y una mayor visibilización de la comunidad de varones trans.

“La marcha del orgullo representa un gran logro para nuestros barrios como pionera de derechos. Tener el apoyo político con herramientas es algo primordial y necesario para toda la sociedad”, señalaron desde Lomas Gay en Diversidad, una de las organizaciones que participa de la marcha, en diálogo con El Diario Sur.