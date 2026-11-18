La 8ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Lomas de Zamora se realizará el próximo sábado 21 de noviembre y tendrá como punto de encuentro la avenida Hipólito Yrigoyen y Oliden, en el centro del distrito. La concentración comenzará a las 18:30 y desde allí las organizaciones marcharán hacia la Plaza Grigera, donde se leerá un documento con los principales reclamos de la jornada.
“Cuando el odio avanza el orgullo en la calle es resistencia” y “Por una Argentina más inclusiva e igualitaria” son algunas de las consignas que acompañarán la movilización. Entre los reclamos también aparecen el cupo laboral trans, el acompañamiento a las adolescencias trans y una mayor visibilización de la comunidad de varones trans.
“La marcha del orgullo representa un gran logro para nuestros barrios como pionera de derechos. Tener el apoyo político con herramientas es algo primordial y necesario para toda la sociedad”, señalaron desde Lomas Gay en Diversidad, una de las organizaciones que participa de la marcha, en diálogo con El Diario Sur.
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Reclamos y consignas de la 8ª Marcha del Orgullo
Desde la organización también detallaron parte del trabajo que realiza durante el año en Lomas de Zamora. “Realizamos diferentes actividades, asesoramientos generales como salud, documentación, cambios de identidad y encuentros sociales”, explicaron.
Además, señalaron que realizan actividades en distintos barrios junto a referentes y militantes de la comunidad. “Levantando banderas en fechas importantes, concientizando el valor de ser libres”, indicaron.
En ese sentido, remarcaron el trabajo de acompañamiento y la necesidad de enfrentar situaciones de discriminación. “Dando de frente al odio que nos inculcan, somos pioneros de derechos en Lomas de Zamora como activista y sobreviviente de muchas injusticias”, sostuvieron desde la organización.
El cierre de la jornada estará a cargo de la cantante de cumbia lomense La Negra Azul, según confirmaron desde la organización.
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