Del 18 al 22 de noviembre, pizzerías, restaurantes y fábricas de pastas de Lomas de Zamora, Banfield y Temperley ofrecerán promociones especiales en el marco de la tercera edición de la Semana de la Cocina Italiana. La iniciativa busca promover la gastronomía de origen italiano y fomentar el consumo en los establecimientos del distrito.

La propuesta es organizada por el Municipio de Lomas de Zamora, en conjunto con la Agencia Consular de Italia en Lomas y las cámaras de comercio locales. Durante cinco días, los vecinos podrán acceder a descuentos en diferentes platos y productos tradicionales, desde pizzas y pastas frescas hasta preparaciones típicas de la cocina italiana.

En esta oportunidad, participarán más de 30 establecimientos gastronómicos distribuidos en distintos barrios del distrito. La celebración se desarrolla por tercer año consecutivo y contempla beneficios tanto para quienes quieran comer en los locales como para aquellos que prefieran comprar productos para preparar en sus casas.

Las pizzerías de Lomas y Banfield que tendrán promociones

Entre los comercios que forman parte de la iniciativa se encuentran cinco pizzerías de Lomas de Zamora y Banfield: Crusta, ubicada en Sixto Fernández 273; Il Coure Di Napoli, en Sixto Fernández 375; Vito, en Colombres 290; In Teglia, en Italia 526; y Fornata, en Cochabamba 410.

Los restaurantes también se incorporarán a la Semana de la Cocina Italiana mediante promociones en platos tradicionales. Los establecimientos participantes son Cosenza, en Italia 459; Pasta Rossa, en Italia 545; Mangia, en Rincón 302; La Taberna, en Ramón Falcón 146; Brandi, en Saavedra 551; y Casa Mía, en Alem 1254.