Del 18 al 22 de noviembre, pizzerías, restaurantes y fábricas de pastas de Lomas de Zamora, Banfield y Temperley ofrecerán promociones especiales en el marco de la tercera edición de la Semana de la Cocina Italiana. La iniciativa busca promover la gastronomía de origen italiano y fomentar el consumo en los establecimientos del distrito.
La propuesta es organizada por el Municipio de Lomas de Zamora, en conjunto con la Agencia Consular de Italia en Lomas y las cámaras de comercio locales. Durante cinco días, los vecinos podrán acceder a descuentos en diferentes platos y productos tradicionales, desde pizzas y pastas frescas hasta preparaciones típicas de la cocina italiana.
En esta oportunidad, participarán más de 30 establecimientos gastronómicos distribuidos en distintos barrios del distrito. La celebración se desarrolla por tercer año consecutivo y contempla beneficios tanto para quienes quieran comer en los locales como para aquellos que prefieran comprar productos para preparar en sus casas.
Las pizzerías de Lomas y Banfield que tendrán promociones
Entre los comercios que forman parte de la iniciativa se encuentran cinco pizzerías de Lomas de Zamora y Banfield: Crusta, ubicada en Sixto Fernández 273; Il Coure Di Napoli, en Sixto Fernández 375; Vito, en Colombres 290; In Teglia, en Italia 526; y Fornata, en Cochabamba 410.
Los restaurantes también se incorporarán a la Semana de la Cocina Italiana mediante promociones en platos tradicionales. Los establecimientos participantes son Cosenza, en Italia 459; Pasta Rossa, en Italia 545; Mangia, en Rincón 302; La Taberna, en Ramón Falcón 146; Brandi, en Saavedra 551; y Casa Mía, en Alem 1254.
Entre las propuestas anunciadas se encuentra la de Pasta Rossa, que aplicará un 15% de descuento sobre un menú de tres pasos. La opción incluye muzzarellas empanadas como entrada, una elección entre lasaña, sorrentinos o canelones como plato principal y tiramisú de postre.
Las fábricas de pastas que participan en Lomas, Banfield y Temperley
Las fábricas de pastas frescas tendrán un lugar dentro de la celebración, con descuentos en productos para llevar y, en algunos casos, propuestas para consumir en el propio establecimiento.
En Banfield, los locales adheridos son Roldán, ubicado en Maipú 250; Malfatti, en French 200; Naty, con sucursales en Hipólito Yrigoyen 7495 y Maipú 533; Cosa Nostra, en Maipú 309; Santa Teresita, en Capdevila 1089; Las Delicias, en Chacabuco 122; y La Casa de Sara, en Alvear 2002.
Por su parte, en Lomas de Zamora participarán Don Cotrone, con sucursales en Colombres 1306 y Fonrouge 148; El Nuevo Raviolito Gourmet, en Molina Arrotea 1552; Rigatti, en avenida Santa Fe 348; Las Delicias, en Italia 199 y Colombres 415; Nuestra Señora de Luján, en Azara 171; La Casona, en Boedo 498; Pastichotti, en Laprida 496; y La Casa de Sara, en Manuel Castro 597.
En Temperley, las fábricas que se sumarán a la iniciativa son Don Cotrone, ubicada en 14 de Julio 750, y Pastas Frescas 25 de Mayo, situada en 25 de Mayo 101.
La propuesta también llegará a otros barrios del distrito. En Parque Barón, Naty ofrecerá beneficios en su sucursal de Cervantes 962, mientras que en Villa Centenario participará Don Cotrone, ubicada en Uriarte 1504.
El reconocimiento internacional a la gastronomía italiana
La nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana se realiza después de que, en diciembre de 2025, la UNESCO declarara a esta tradición gastronómica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El reconocimiento destacó el papel de la cocina italiana como una práctica cultural vinculada con la identidad, los vínculos familiares y la transmisión de conocimientos entre generaciones.
En Lomas de Zamora, la celebración permitirá acercar esas tradiciones a los vecinos mediante propuestas gastronómicas y beneficios comerciales que estarán disponibles hasta el domingo 22 de noviembre.
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