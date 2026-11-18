El Desafío Eco YPF tuvo una nueva edición, en esta oportunidad con sede en Junín. Y quienes participaron una vez más, como hace cinco temporadas, fueron los integrantes de la Escuela Tecnológica Carlos Giudici, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que valoraron la oportunidad más allá de los resultados porque se convirtieron en una de las pocas estructuras con dos vehículos en pista, de la mano de dos tríos de notable labor. El itinerario se desarrolló en el Autódromo Eusebio Marcilla, a donde se dieron cita más de 2 mil jóvenes de todo el país, y en la nómina estuvo el bloque compuesto por los referentes de la casa de estudio de la zona sur del conurbano bonaerense, que disputó en la medianía del pelotón, aunque destacó, por lo pronto, la actuación en el terreno. Quien lo puso en palabras fue Marcelo Bertoglio, coordinador general de la institución, que lo describió como una “experiencia muy satisfactoria”. “Es una oportunidad linda porque realmente vamos sin esperar resultados en cuanto a lo deportivo, pero los tres días la convivencia, el hecho de tirar todos para el mismo lado y el trabajo en equipo fue enriquecedora y es algo que se lo llevan los propios chicos”, indicó en diálogo con El Diario Sur. Los chicos, a pleno en Junín. En ese sentido, valoró los argumentos que completan una actuación sobresaliente: “Hay para destacar el trabajo en equipo, el esfuerzo de todos, el llevar adelante el proyecto y entonces, especialmente, con el apoyo de los papás, porque la mayoría de los chicos viajaron acompañarnos y esto año a año va creciendo más y más”.

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La referencia es porque los protagonistas van cinco años en acción, más allá de la renovación del plantel, algo que posibilitó viajar a distintos puntos de Argentina como Río Negro o Entre Ríos, entre otros lugares. “Para tomar dimensión de cómo creció, en la primera vez fueron 100 autos y ahora fueron 160. Es algo que toma cada vez más fuerzas, son pocas las escuelas con dos autos, como hicimos nosotros, pero son muchas las que se van sumando”, aclaró. Las labores se desarrollaron en el taller de la escuela. Y completó: “Y ahí se nota la camaradería que hay, que no hay rivalidad y nos ayudamos escuela con escuela, todos asesorando, preguntando, con el espíritu colaborativo muy grande y eso es fabuloso. Los chicos se traen conocidos de otras escuelas, contactos, y termina siendo una experiencia muy enriquecedora”. Los chicos en acción Entre los pilotos estuvo Juana Gimeno, que tras su performance destacó: “Esto es una emoción muy grande porque no sabíamos si íbamos allegar con dos autos, pero lo logramos y la verdad que es un premio muy grande para todos y una gran alegría”. Y puntualizó en lo que fue el trabajo en equipo, ella siendo una de las cabezas: “Nos sirve todo esto para mejorar el auto, porque cada persona que pasa deja su huella, su semilla, y lo que cada uno sabe del auto sirve para más adelante. En mi caso, es mi segundo año y quiero dejarle a los otros chicos todo lo que aprendí”. Los equipos eran dos tríos.

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