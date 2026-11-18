El Desafío Eco YPF tuvo una nueva edición, en esta oportunidad con sede en Junín. Y quienes participaron una vez más, como hace cinco temporadas, fueron los integrantes de la Escuela Tecnológica Carlos Giudici, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que valoraron la oportunidad más allá de los resultados porque se convirtieron en una de las pocas estructuras con dos vehículos en pista, de la mano de dos tríos de notable labor.
El itinerario se desarrolló en el Autódromo Eusebio Marcilla, a donde se dieron cita más de 2 mil jóvenes de todo el país, y en la nómina estuvo el bloque compuesto por los referentes de la casa de estudio de la zona sur del conurbano bonaerense, que disputó en la medianía del pelotón, aunque destacó, por lo pronto, la actuación en el terreno.
Quien lo puso en palabras fue Marcelo Bertoglio, coordinador general de la institución, que lo describió como una “experiencia muy satisfactoria”. “Es una oportunidad linda porque realmente vamos sin esperar resultados en cuanto a lo deportivo, pero los tres días la convivencia, el hecho de tirar todos para el mismo lado y el trabajo en equipo fue enriquecedora y es algo que se lo llevan los propios chicos”, indicó en diálogo con El Diario Sur.
En ese sentido, valoró los argumentos que completan una actuación sobresaliente: “Hay para destacar el trabajo en equipo, el esfuerzo de todos, el llevar adelante el proyecto y entonces, especialmente, con el apoyo de los papás, porque la mayoría de los chicos viajaron acompañarnos y esto año a año va creciendo más y más”.
La referencia es porque los protagonistas van cinco años en acción, más allá de la renovación del plantel, algo que posibilitó viajar a distintos puntos de Argentina como Río Negro o Entre Ríos, entre otros lugares. “Para tomar dimensión de cómo creció, en la primera vez fueron 100 autos y ahora fueron 160. Es algo que toma cada vez más fuerzas, son pocas las escuelas con dos autos, como hicimos nosotros, pero son muchas las que se van sumando”, aclaró.
Y completó: “Y ahí se nota la camaradería que hay, que no hay rivalidad y nos ayudamos escuela con escuela, todos asesorando, preguntando, con el espíritu colaborativo muy grande y eso es fabuloso. Los chicos se traen conocidos de otras escuelas, contactos, y termina siendo una experiencia muy enriquecedora”.
Los chicos en acción
Entre los pilotos estuvo Juana Gimeno, que tras su performance destacó: “Esto es una emoción muy grande porque no sabíamos si íbamos allegar con dos autos, pero lo logramos y la verdad que es un premio muy grande para todos y una gran alegría”.
Y puntualizó en lo que fue el trabajo en equipo, ella siendo una de las cabezas: “Nos sirve todo esto para mejorar el auto, porque cada persona que pasa deja su huella, su semilla, y lo que cada uno sabe del auto sirve para más adelante. En mi caso, es mi segundo año y quiero dejarle a los otros chicos todo lo que aprendí”.
Primera experiencia
Valentina Cid tuvo, por caso, su primera oportunidad. Fue en la labor de comunicación, en plenos boxes. “Me tocó ayudar con las herramientas, pedir cosas y la verdad que todo el viaje fue muy lindo y significó una gran alegría”, afirmó. Y sumó: “Me queda un recuerdo increíble y el hecho de haber estado con mi familia, algo que me pone muy feliz”
Otro que hizo su debut en el equipo fue Enzo Varela, en la labor de mecánico, que destacó lo que aprendió durante todo el año hasta llegar a destino. “Empecé sin saber nada y mis compañeros me enseñaron mucho y ahora pienso en lo que sigue, enfocado en dejar todo preparado”, recalcó.
Y puso el foco en lo que fue preparar un auto a nuevo y casi sin probar antes de salir a pista. “Lo probó un mecánico, andaba bien y fuimos para delante. Estaba el miedo pero pasó la VTV y se pudo usar”, completó. Sobre esto último también se refirió la pilota: “Dejamos todo en la pista”.
El coordinador valoró la chance de ese nuevo auto a partir de una beca obtenida de la mano del Automóvil Club Argentino, aunque los tiempos apremiaron, porque el aval se dio a mitad de año. “Tuvimos la inscripción y el kit para poder competir, nos avisaron sobre las vacaciones de invierno, había poco tiempo para desarrollar el segundo auto, pero los chicos trabajaron con el chásis en las vacaciones y luego se hizo los trabajos finos para ponerlo en funcionamiento. El día anterior a la competencia lo probamos, funcionaba y así como estaba nos fuimos a Junín y disfrutaron toda la carrera”, señaló.
Y piensa a futuro: “Ya volvimos pensando en la próxima temporada, se hizo un listado para cambiar, para agregar y ya está para enfocarse en lo que sigue”.