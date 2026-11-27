Docentes y auxiliares del Instituto Argentina de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, denunciaron atrasos en el pago de salarios y la falta de depósito de aportes jubilatorios y cargas sociales. Según pudo saber El Diario Sur, el reclamo derivó este jueves en una medida de protesta dentro del establecimiento, que consistió en una jornada de concientización con los alumnos dentro de las aulas. Según relató Florencia González, docente y madre de una estudiante del colegio a El Diario Sur, la situación afecta a varios trabajadores de la institución ubicada en la calle Newbery 559 que llevan meses sin percibir sus haberes de forma normal. Además, aseguró que los empleados no tienen al día sus aportes previsionales y que la falta de pago de las cargas sociales provocó inconvenientes para acceder a la cobertura médica. Un cartel con los reclamos del personal del Instituto Argentina de Luis Guillón. "Los docentes y preceptores no están cobrando hace varios meses su sueldo, no tienen los aportes jubilatorios al día y las cargas del año pasado no están depositadas", sostuvo González en diálogo con El Diario Sur. Denuncian falta de aportes y problemas con la cobertura médica Uno de los aspectos que más preocupa a los empleados es la imposibilidad de utilizar la cobertura de salud. Según el testimonio, algunos trabajadores debieron recurrir a hospitales públicos porque no podían atenderse en sus clínicas habituales debido a que las cargas sociales no estaban pagadas. González mencionó también el caso de una preceptora que habría tenido que afrontar gastos médicos por su cuenta. "Me dice: estamos gastando 120.000 pesos en la consulta médica, la medicación, no tenemos nada cubierto, no está nada pago", contó.

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El colegio se ubica en la calle Newbery 559. La situación también habría quedado expuesta cuando los empleados consultaron sus registros en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo con González, allí pudieron comprobar que los aportes jubilatorios no habían sido depositados. "Hoy no tenemos derecho de enfermarnos. Si yo estoy trabajando en blanco, necesito una clínica donde atenderme", expresó la entrevistada, quien remarcó que entre los trabajadores hay personas con hijos menores a cargo. Reclamos ante las autoridades y una protesta que podría continuar La docente aseguró que los empleados intentaron resolver el conflicto mediante distintas instancias administrativas y presentaciones ante las autoridades educativas. En ese contexto, González informó a El Diario Sur que durante el transcurso de la jornada de este viernes los trabajadores esperaban recibir una respuesta de la representante legal del establecimiento sobre los pagos adeudados. Además, señaló que desde la institución propusieron realizar una reunión la próxima semana para intentar resolver el conflicto, aunque todavía no había una fecha ni un horario confirmados. Por otro lado, describió problemas en las condiciones edilicias y de funcionamiento del establecimiento que tiene alrededor de 500 alumnos en sus tres niveles: jardín de infantes, primaria y secundaria. Según indicó, algunas aulas tienen alrededor de 40 alumnos, hay ventiladores que no funcionan y el mobiliario presenta un importante deterioro. También señaló que la institución cuenta con menos personal luego de la jubilación de una trabajadora.

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