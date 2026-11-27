Docentes y auxiliares del Instituto Argentina de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, denunciaron atrasos en el pago de salarios y la falta de depósito de aportes jubilatorios y cargas sociales. Según pudo saber El Diario Sur, el reclamo derivó este jueves en una medida de protesta dentro del establecimiento, que consistió en una jornada de concientización con los alumnos dentro de las aulas.
Según relató Florencia González, docente y madre de una estudiante del colegio a El Diario Sur, la situación afecta a varios trabajadores de la institución ubicada en la calle Newbery 559 que llevan meses sin percibir sus haberes de forma normal. Además, aseguró que los empleados no tienen al día sus aportes previsionales y que la falta de pago de las cargas sociales provocó inconvenientes para acceder a la cobertura médica.
"Los docentes y preceptores no están cobrando hace varios meses su sueldo, no tienen los aportes jubilatorios al día y las cargas del año pasado no están depositadas", sostuvo González en diálogo con El Diario Sur.
Denuncian falta de aportes y problemas con la cobertura médica
Uno de los aspectos que más preocupa a los empleados es la imposibilidad de utilizar la cobertura de salud. Según el testimonio, algunos trabajadores debieron recurrir a hospitales públicos porque no podían atenderse en sus clínicas habituales debido a que las cargas sociales no estaban pagadas.
González mencionó también el caso de una preceptora que habría tenido que afrontar gastos médicos por su cuenta. "Me dice: estamos gastando 120.000 pesos en la consulta médica, la medicación, no tenemos nada cubierto, no está nada pago", contó.
La situación también habría quedado expuesta cuando los empleados consultaron sus registros en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo con González, allí pudieron comprobar que los aportes jubilatorios no habían sido depositados.
"Hoy no tenemos derecho de enfermarnos. Si yo estoy trabajando en blanco, necesito una clínica donde atenderme", expresó la entrevistada, quien remarcó que entre los trabajadores hay personas con hijos menores a cargo.
Reclamos ante las autoridades y una protesta que podría continuar
La docente aseguró que los empleados intentaron resolver el conflicto mediante distintas instancias administrativas y presentaciones ante las autoridades educativas. En ese contexto, González informó a El Diario Sur que durante el transcurso de la jornada de este viernes los trabajadores esperaban recibir una respuesta de la representante legal del establecimiento sobre los pagos adeudados. Además, señaló que desde la institución propusieron realizar una reunión la próxima semana para intentar resolver el conflicto, aunque todavía no había una fecha ni un horario confirmados.
Por otro lado, describió problemas en las condiciones edilicias y de funcionamiento del establecimiento que tiene alrededor de 500 alumnos en sus tres niveles: jardín de infantes, primaria y secundaria. Según indicó, algunas aulas tienen alrededor de 40 alumnos, hay ventiladores que no funcionan y el mobiliario presenta un importante deterioro. También señaló que la institución cuenta con menos personal luego de la jubilación de una trabajadora.
"Está funcionando bien como institución gracias a los profesores y a los preceptores que están ahí adentro, que tratan de hacer lo mejor posible. Pero, como ella me dice, no me sirve hacer todo lo mejor posible si yo no estoy recibiendo mi pago", relató González al reproducir las preocupaciones de una de las trabajadoras.
La protesta del jueves fue una primera medida de reclamo. Según había anticipado la entrevistada, los trabajadores evaluaban profundizar las acciones durante la próxima semana, con nuevas jornadas de paro y otras modalidades de protesta para visibilizar el conflicto, en el caso de que no se llegue a solucionar la situación
"Son gente que necesita, por eso va a laburar. Son personas que ponen el hombro para estar con adolescentes y con niños. Esa es nuestra preocupación hoy: necesitamos que ellos tengan su pago", manifestó la mujer, que tiene hijos estudiando dentro de los establecimientos.
Cabe destacar que El Diario Sur se comunicó con el Instituto Argentina para consultar sobre la situación denunciada, pero no recibió comentarios al respecto.
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