Los comercios de la zona de Alem y Rojas, en Monte Grande, funcionan con normalidad este jueves, un día después del operativo que se desplegó por una posible fuga de gas y que obligó a evacuar preventivamente varios locales y restringir la circulación vehicular. El episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 15:30, cuando se advirtió un fuerte olor a gas en las inmediaciones de la esquina. La situación motivó la intervención de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, personal municipal, efectivos policiales y del SAME.

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En un primer momento, la hamburguesería Hamburguesas Extremas había quedado señalada como el posible origen de la pérdida. Sin embargo, desde el comercio aclararon a El Diario Sur que la fuga de gas no se produjo dentro de su local, sino que habría comenzado en uno de los edificios ubicados en esa misma cuadra. Personal de Metrogas inspeccionó la hamburguesería Extremas. Cómo fue el operativo por la fuga de gas en Monte Grande El miércoles, el fuerte olor a gas alertó a trabajadores de los comercios de la zona, entre ellos empleados de la perfumería Pigmento. Como medida preventiva, se evacuaron cuatro establecimientos y se interrumpió el suministro de gas mientras se desarrollaban las tareas de seguridad. Personal de Metrogas inspeccionó la hamburguesería Extremas, donde en una primera revisión no encontró fallas dentro del establecimiento. De acuerdo con la información difundida inicialmente, la empresa había dispuesto mantener la clausura preventiva hasta completar una evaluación de los artefactos que utilizan gas.

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