Los servicios del Tren Roca registraron demoras y cancelaciones este jueves por la tarde en tres de sus ramales: Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. Las complicaciones se produjeron en plena hora pico y afectaron a los pasajeros que utilizan esos recorridos para regresar a sus hogares o trasladarse hacia distintos puntos del sur del Conurbano bonaerense.

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La situación fue informada a las 18:07, cuando los inconvenientes todavía repercutían en el funcionamiento de los servicios ferroviarios. Las demoras y cancelaciones generaron complicaciones para los usuarios que dependen del tren como medio de transporte cotidiano, especialmente durante el horario de mayor movimiento de pasajeros.

Según indicaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el inconveniente se originó por un problema técnico que ya fue solucionado. A partir de esa resolución, los servicios comenzarán a recuperar progresivamente sus frecuencias habituales.