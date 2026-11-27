Daniel Federico Puca, oriundo de Lomas de Zamora, se consagró campeón del Nacional de BMX que tuvo su jornada final en Mendoza. Fue con una labor superlativa en la categoría crucero, con un rendimiento estelar en la fecha decisiva en la provincia cuyana, ya que arribaba con pocas expectativas, en el quinto puesto en las estadísticas, aunque con chances matemáticas que no desperdició. “Cerré los ojos, fui para adelante, y lo conseguí”, sentenció al describir lo que vivió en el instante que selló la gloria. “La verdad que fui a ver si podía dar los resultados y por suerte pude tener unas buenas clasificatorias y un poquito de suerte también en la final porque, con quien tenía un mano a mano en el campeonato tuvo un roce, una caída y ahí es como que a mí se me abrieron las puertas para ir por el título”, sentenció, en diálogo con El Diario Sur. Al recordar aquella hazaña, fue elocuente: “Fue algo que me sorprendió porque no me lo esperaba. Fue una sensación inmensa haber logrado el título del Open. Yo lo veía muy complicado, como que no tenía chances y lo único que existía era la posibilidad matemática. Fui prácticamente a echar suerte, se dio y todavía no caigo”. La competencia en la que venció es el Open. En ese sentido, puso el foco en lo que sintió en el instante de la consagración: “Yo cuando vi después que pasaron a finales y me veía primero fue una sensación inmensa de satisfacción, de poder haber cumplido el objetivo”.

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Y la hazaña se tradujo en todos los momentos que atravesó: “Sentí una satisfacción de haber podido hacer todo lo que se me había complicado durante el año con respecto a viajes y todo lo demás porque uno cuando entrena y se pone a predisposición realizar el Campeonato entrena, piensa estar siempre en forma para poder abarcar lo que es la exigencia de este deporte que es muy duro a esta edad y lo disfruta”. Encuentro Naturalista del Sur: habrá charlas y avistaje de aves en el Parque Finky Así la situación, resaltó su trayectoria, hoy con 43 años, pero largo recorrido en las pistas del Parque de Lomas. “Ya no soy un pibito y haber logrado el título después de pelear todo el año fue algo muy satisfactorio en lo personal”, recalcó. El itinerario cuenta cada vez con más atletas en escena. Se trata del tercer título en fila en el Open, una muestra de su jerarquía. Y así lo detalla: “No es nada fácil lograrlo tres veces de forma consecutiva. Orgulloso de poder haber hecho todo lo que uno propone al principio del año”. En Lomas desde muy chico Lo que cumplió a nivel individual, en tanto, lo traduce en el colectivo, porque representa a Lomas desde los 8 años, y con sus lauros, integra regularmente la estructura del equipo que se conforma con cuatro atletas en escena. “Lo he representado siempre, nunca le fallé al club. Siempre me vestí la camiseta de Lomas. A veces pasa que te ponen una mochila encima diciendo ‘mirá que sos parte del equipo, da lo mejor porque nuestro club depende de vos en el campeonato por clubes’, y por suerte lo llevamos a lo más alto”, afirmó. Y sumó: “Soy un enamorado de este club, me dio muchas alegrías”. Esas satisfacciones que atraviesa hoy las pregona como mentor de futuras generaciones. Y así lo percibe: “Me hace sentir muy feliz ver la pista con muchos chicos y representarlo a nivel nacional creo que es algo maravilloso, algo muy lindo. Poder representar estos colores, esta bandera, esta insignia de BMX Lomas y ponerlo arriba en un podio, la verdad que me hace sentir muy contento. Es increíble que el club te vea como un legado, como una persona que da siempre lo mejor”. Por otro lado, se posó en los entrenamientos, esos que debe administrar para poder convertirse en lo que es. “Este es un deporte individual donde tus piernas son tu motor, entonces todo el esfuerzo que hacés lo tenés que transmitir en el pedaleo. Así que uno tiene que estar siempre con la mente fija en un objetivo y para lograr ese objetivo no queda otra que entrenar, dedicarle tiempo, dedicarle horas y horas”.

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