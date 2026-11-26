Un joven de 23 años fue detenido en Lomas de Zamora mientras circulaba en una moto sin patente y con la numeración del motor y del cuadro suprimida. Al identificarlo, la Policía constató que tenía un pedido de captura vigente en una causa por homicidio. Según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, el procedimiento se realizó el jueves 19 de noviembre en la intersección de las calles Larroque y 12 de Octubre, en Lomas de Zamora. Según informaron fuentes policiales, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia policial realizaban tareas de prevención cuando interceptaron al sospechoso.



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Durante la identificación, los agentes comprobaron que el joven tenía un pedido de captura activa con fecha de alta del 24 de agosto de 2026, en el marco de una causa por homicidio. La medida había sido requerida por el Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora: circulaba en una moto con la numeración suprimida Además del pedido de captura, los efectivos constataron que el joven habría circulado en una motocicleta Corven Mirage 110 sin chapa patente y con las numeraciones del cuadro y del motor suprimidas.

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