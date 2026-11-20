Tres jóvenes de 18, 20 y 25 años fueron detenidos en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. En los procedimientos, la Policía Bonaerense incautó más de 1,7 kilos de droga, armas de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos que habrían sido utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Lomas de Zamora de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, quienes llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona céntrica de Ingeniero Budge. Las medidas fueron autorizadas por la Justicia luego de varios meses de investigación sobre la presunta existencia de puntos de venta de drogas en el barrio.
La causa comenzó el 30 de junio de 2026, cuando un oficio judicial puso en conocimiento de los investigadores la posible actividad de distintos lugares utilizados para la comercialización de estupefacientes. A partir de esa información, los agentes iniciaron tareas para identificar a los sospechosos y establecer cómo funcionaban los puntos de distribución.
Según la investigación policial, las personas involucradas modificaban los lugares, días y horarios en los que presuntamente vendían droga. Esta modalidad habría tenido como objetivo evitar los controles de las fuerzas de seguridad y dificultar la identificación de los responsables.
Durante los meses siguientes, los efectivos realizaron vigilancias encubiertas, tomaron fotografías y registraron imágenes de los movimientos observados en los domicilios investigados. También llevaron adelante procedimientos vinculados con presuntos compradores, que permitieron incorporar elementos a la causa.
Con la información reunida, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que finalmente fueron ejecutadas en las cuatro viviendas señaladas.
Secuestraron cocaína, marihuana, armas y más de un millón de pesos
Durante los registros, los policías encontraron 255,47 gramos de cocaína distribuidos en 333 envoltorios y 1.446 gramos de marihuana divididos en otros 83 paquetes. En total, se incautaron 1.701,47 gramos de sustancias estupefacientes, fraccionadas en 416 envoltorios.
Además, los investigadores secuestraron cinco balanzas de precisión y distintos recortes que, de acuerdo con la hipótesis policial, habrían sido utilizados para preparar las sustancias destinadas a su venta.
En los domicilios también fueron encontrados 1.207.000 pesos en efectivo y seis teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la investigación.
Otro de los elementos destacados del procedimiento fue el hallazgo de tres armas de fuego: un revólver calibre .357 sin numeración visible, una escopeta semiautomática MH calibre 12/70 y una carabina semiautomática Ruger calibre .45.
Junto con las armas, los agentes incautaron cuatro municiones calibre .38, otras dos calibre .45 y dos cargadores.
Cómo sigue la causa judicial
Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidos tres jóvenes identificados de 18, 20 y 25 años. Tras recibir los resultados de los procedimientos, la autoridad judicial convalidó las detenciones y dispuso las imputaciones correspondientes.
Los dos primeros quedaron acusados del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que el tercero fue imputado por el mismo delito en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Leonardo Kaszewski, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo del juez Matías Ocampo.
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