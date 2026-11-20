Tres jóvenes de 18, 20 y 25 años fueron detenidos en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. En los procedimientos, la Policía Bonaerense incautó más de 1,7 kilos de droga, armas de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos que habrían sido utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Lomas de Zamora de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, quienes llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona céntrica de Ingeniero Budge. Las medidas fueron autorizadas por la Justicia luego de varios meses de investigación sobre la presunta existencia de puntos de venta de drogas en el barrio.

La comisaría 10ma de Ingeniero Budge.

La causa comenzó el 30 de junio de 2026, cuando un oficio judicial puso en conocimiento de los investigadores la posible actividad de distintos lugares utilizados para la comercialización de estupefacientes. A partir de esa información, los agentes iniciaron tareas para identificar a los sospechosos y establecer cómo funcionaban los puntos de distribución.

Según la investigación policial, las personas involucradas modificaban los lugares, días y horarios en los que presuntamente vendían droga. Esta modalidad habría tenido como objetivo evitar los controles de las fuerzas de seguridad y dificultar la identificación de los responsables.

Durante los meses siguientes, los efectivos realizaron vigilancias encubiertas, tomaron fotografías y registraron imágenes de los movimientos observados en los domicilios investigados. También llevaron adelante procedimientos vinculados con presuntos compradores, que permitieron incorporar elementos a la causa.