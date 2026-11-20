La presencia de mosquitos empieza a sentirse en distintos puntos de la Zona Sur y los vecinos de Lomas de Zamora ya comienzan a tomar algunos recaudos. En los comercios de la ciudad, además, aparecen compradores que buscan anticiparse a la temporada y evitar los faltantes de repelentes que se registraron el año pasado. “Arrancó la temporada”, sentenció Guadalupe, una de las vecinas consultadas, ante El Diario Sur. “Yo lo único que pido es que no aparezca de nuevo el apocalipsis de mosquitos que sucedió la vez pasada”, agregó, en referencia a la gran cantidad que percibió en temporadas anteriores. Otros vecinos, en cambio, todavía no sienten una presencia importante. Norma explicó que durante el día no nota demasiados mosquitos, aunque reconoció que “a determinadas horas, a la nochecita, sí se nota un poco más”. Lee también: Explosión en Remedios de Escalada: murió otro operario de Metrogas y ya son dos las víctimas fatales

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Cómo se preparan los vecinos para la temporada El recuerdo del año pasado aparece como uno de los motivos por los que algunos consumidores comenzaron a anticiparse. En los comercios consultados, los vendedores señalaron que ya hay clientes que compran para tener productos disponibles en sus casas. Ayelén, quien tiene un comercio de artículos de limpieza sobre Boedo al 300, contó que la búsqueda de repelentes comenzó aproximadamente hace un mes. “Lo que había pasado hace un tiempo es que nos habíamos quedado sin stock en varios comercios”, explicó en diálogo con este medio. Según relató, esa experiencia hizo que algunas personas comenzaran a comprar antes de que se produzca un eventual faltante. “Ahora es como que la gente empezó a buscar antes de que empiece todo ese lío”, sostuvo. Humberto, otro comerciante consultado, coincidió en que por ahora la demanda es tranquila. “Todavía no arrancó bien la temporada”, señaló. Sin embargo, recordó lo ocurrido durante el año pasado: “No había una caja de espirales en ningún lado, ni en los mayoristas, ni en los distribuidores”. Cuánto cuestan los repelentes Los precios también forman parte de la preocupación de los consumidores. Según los valores mencionados por los comerciantes, un repelente de una de las marcas más conocidas ronda actualmente los $5.900, mientras que el año pasado se vendía cerca de $4.000.

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