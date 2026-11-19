El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió remover a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora luego de una investigación administrativa que determinó que no había depositado fondos de la recaudación que debían ser transferidos al Estado. El perjuicio económico fue actualizado a $117.246.510,53, una cifra que podría incrementarse por los intereses que se acumulen hasta su recuperación.
La decisión afecta a Marta Elena Castañón, quien estaba al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La medida quedó establecida mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial.
Según informó Infobae, las irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de depósitos pendientes correspondientes al período comprendido entre julio de 2024 y febrero de 2025. Durante esos meses, la responsable de las dependencias no habría cumplido con la obligación de transferir a la Administración Central una parte de los aranceles cobrados por los trámites.
La normativa establece que los ingresos de los registros automotores se distribuyen entre los recursos destinados a la remuneración del encargado y los gastos de funcionamiento, y los fondos remanentes que pertenecen al Estado Nacional. Estos últimos deben depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
Cómo se originó la deuda de los registros automotores
La investigación administrativa identificó montos pendientes de transferencia que oscilaron entre $858.587 y casi $19 millones mensuales. El importe más elevado correspondió a agosto de 2024, cuando se registraron $18.994.258,14 sin depositar.
También se detectaron obligaciones incumplidas por $10.365.253,33 en julio de ese año, mientras que en septiembre la deuda fue de aproximadamente $10 millones. En octubre se contabilizaron $7.539.315,27, en noviembre $7.349.674,10 y en diciembre $8.459.372,65.
La situación continuó durante 2025, con un saldo de alrededor de $10 millones en enero y otros $858.587,17 correspondientes al período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero.
En una primera instancia, el sumario administrativo había calculado un perjuicio patrimonial de $73.566.460,66 en concepto de capital. Posteriormente, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revisó los valores y actualizó la deuda al 15 de septiembre de 2026, cuando estableció un monto superior a los $117 millones, contemplando intereses y otros componentes.
La defensa de la encargada y la respuesta del Ministerio de Justicia
Durante el procedimiento, Castañón presentó un descargo en el que negó que la falta de transferencias respondiera a una intención de apropiarse de los recursos públicos.
En cambio, sostuvo que los registros bajo su responsabilidad atravesaban dificultades económicas que impedían afrontar todas las obligaciones. También aseguró que había realizado planteos ante las autoridades para encontrar una solución, entre ellos una propuesta para cancelar la deuda mediante un esquema de pagos en cuotas.
La entonces titular de las dependencias señaló además que otros registros automotores se encontraban en situaciones financieras similares y cuestionó las diferencias en las condiciones de funcionamiento entre las distintas oficinas.
Sin embargo, las autoridades nacionales desestimaron sus argumentos. El Ministerio consideró que los problemas económicos de una dependencia no justifican la utilización de fondos que corresponden al Estado para cubrir gastos operativos.
En relación con la situación de otras oficinas, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, de aproximadamente 1.400 registros existentes, solamente 14 presentaban deudas. Además, precisó que 10 de ellos ya estaban sometidos a investigaciones administrativas.
El organismo también explicó que las dependencias administradas por interventores de la Dirección Nacional cuentan con condiciones diferentes en materia de alquileres, mobiliario y otros gastos, por lo que rechazó la comparación planteada por Castañón.
Qué pasará con la deuda de más de $117 millones
Tras evaluar las actuaciones, el Ministerio de Justicia declaró la responsabilidad disciplinaria de la encargada y dispuso su remoción de los dos registros automotores de Lomas de Zamora.
La resolución también instruyó a las áreas correspondientes a iniciar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos adeudados. El importe definitivo deberá contemplar los intereses acumulados hasta el momento en que se concrete el cobro.
De todas maneras, la decisión todavía puede ser recurrida por la exencargada. La normativa le permite presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.
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