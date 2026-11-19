El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió remover a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora luego de una investigación administrativa que determinó que no había depositado fondos de la recaudación que debían ser transferidos al Estado. El perjuicio económico fue actualizado a $117.246.510,53, una cifra que podría incrementarse por los intereses que se acumulen hasta su recuperación.

La decisión afecta a Marta Elena Castañón, quien estaba al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La medida quedó establecida mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial.

Los registros automotores funcionan bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.

Según informó Infobae, las irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de depósitos pendientes correspondientes al período comprendido entre julio de 2024 y febrero de 2025. Durante esos meses, la responsable de las dependencias no habría cumplido con la obligación de transferir a la Administración Central una parte de los aranceles cobrados por los trámites.

La normativa establece que los ingresos de los registros automotores se distribuyen entre los recursos destinados a la remuneración del encargado y los gastos de funcionamiento, y los fondos remanentes que pertenecen al Estado Nacional. Estos últimos deben depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

Cómo se originó la deuda de los registros automotores

La investigación administrativa identificó montos pendientes de transferencia que oscilaron entre $858.587 y casi $19 millones mensuales. El importe más elevado correspondió a agosto de 2024, cuando se registraron $18.994.258,14 sin depositar.

También se detectaron obligaciones incumplidas por $10.365.253,33 en julio de ese año, mientras que en septiembre la deuda fue de aproximadamente $10 millones. En octubre se contabilizaron $7.539.315,27, en noviembre $7.349.674,10 y en diciembre $8.459.372,65.