Vecinos de Lomas de Zamora se ven afectados por un corte de suministro eléctrico que alcanza a varias localidades de la ciudad, según indicó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según los datos relevados, la restitución del servicio está prevista para la tarde de este viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con el registro, en Lomas de Zamora hay 1.755 usuarios afectados. El horario estimado para la normalización del suministro en a las 14:20 de la tarde de este viernes.