Vecinos de Lomas de Zamora se ven afectados por un corte de suministro eléctrico que alcanza a varias localidades de la ciudad, según indicó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según los datos relevados, la restitución del servicio está prevista para la tarde de este viernes 20 de noviembre.
De acuerdo con el registro, en Lomas de Zamora hay 1.755 usuarios afectados. El horario estimado para la normalización del suministro en a las 14:20 de la tarde de este viernes.
Mientras tanto, los vecinos afectados continúan a la espera del regreso de la electricidad. Como ocurre en estos casos, el organismo recomienda seguir el estado de los cortes a través de su sitio oficial y realizar el reclamo correspondiente ante Edesur si el servicio no se restablece.
Cortes de luz en distintos puntos del Conurbano
Asimismo, vecinos de distintos puntos de San Vicente también atraviesan un corte de energía eléctrica que se mantiene desde las primeras horas de este viernes 20 de noviembre. Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), no hay un horario estimativo para el restablecimiento del servicio en esa zona.
De acuerdo a los datos publicados por Edesur en su página, la interrupción afecta a un total de 1.319 usuarios del distrito.
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