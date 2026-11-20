Este domingo 22 de noviembre, desde las 17, el centro de Lomas de Zamora será escenario de una nueva edición de Paseo Lomitas, con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades culturales para disfrutar durante la tarde y la noche.
El evento comenzará a las 17 horas en el Polo Gastronómico de Lomas, en la antesala del feriado del lunes 23 de noviembre. Asimismo, desde la organización adelantaron que participarán bares, restaurantes, cervecerías, cafeterías y heladerías de la zona, con promociones y distintas propuestas para los visitantes.
La jornada también tendrá propuestas musicales. Entre los comercios que se sumarán con espectáculos en vivo se encuentra BDG Lomitas, ubicado en España 451, donde está prevista la presentación de una banda para acompañar la actividad.
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Una colecta de juguetes por Navidad
La iniciativa es impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora junto a la Cámara de Lomas, que según detallaron, busca que los vecinos puedan recorrer los distintos locales del centro y disfrutar de las propuestas gastronómicas y culturales durante la jornada.
Además de las propuestas gastronómicas y culturales, esta edición de Paseo Lomitas tendrá un componente solidario. Los vecinos que participen podrán colaborar con una colecta de juguetes que serán donados durante Navidad.
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