Este domingo 22 de noviembre, desde las 17, el centro de Lomas de Zamora será escenario de una nueva edición de Paseo Lomitas, con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades culturales para disfrutar durante la tarde y la noche.

El evento comenzará a las 17 horas en el Polo Gastronómico de Lomas, en la antesala del feriado del lunes 23 de noviembre. Asimismo, desde la organización adelantaron que participarán bares, restaurantes, cervecerías, cafeterías y heladerías de la zona, con promociones y distintas propuestas para los visitantes.