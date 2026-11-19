El pasado lunes 16 de noviembre, Anita Stampone cumplió 104 años. Nació en 1922 en Remedios de Escalada, creció en una familia de inmigrantes italianos y pasó buena parte de su vida en Banfield. Fue modista, esposa, madre, abuela y bisabuela. Hoy vive en un hogar, donde, según cuenta su hija Marcela, es querida por todos y se convirtió casi en una abuela para las chicas que la acompañan.
La vida de Anita estuvo marcada por esas mudanzas, pero también por un oficio que ejerció durante décadas. Desde muy joven trabajó como modista y se especializó en prendas para ocasiones especiales. “Era modista, hacía trajes de novia, hacía todos esos trajes para fiestas, cumpleaños de quince”, recordó su hija, Marcela, en diálogo con El Diario Sur.
Tenía su propio taller de costura y llegó a tener buenas clientas. “En aquella época era otra la moda, la gente elegante vestía muy bien”, contó Marcela. Anita trabajó hasta jubilarse y, junto con su esposo Juan Manuel, sostuvo a la familia.
Tuvo dos hijas. Marcela es la menor y su hermana, Ana María, le llevaba 11 años. Después llegaron los nietos y, con el paso del tiempo, los bisnietos. Anita tuvo tres nietos y cuatro bisnietos, todos ya grandes, aclara Marcela.
Una enseñanza que quedó en sus hijas
Pero hubo un momento que cambió la vida familiar: la muerte de su esposo. Anita quedó viuda siendo todavía joven. Desde entonces, siguió adelante sola. “Es una mujer muy independiente, muy luchadora”, la definió Marcela.
Para ella, esa característica de su madre también se convirtió en una enseñanza que atravesó generaciones. “Eso es lo que nos dejó: el legado de la mujer independiente y libre”, resumió.
Hasta que alcanzó el siglo de vida, Anita vivó sola. “A los 100 años es un lujo vivir sola, pero ya no podía”, explicó su hija. Por eso, hace algunos años, comenzó a vivir en un hogar de ancianos ubicado en la localidad de Temperley.
Allí, asegura, Anita encontró un nuevo lugar dentro de una comunidad. “Es como si fuera la abuela de las chicas, porque la adoran”, cuenta. También la describe como una mujer inquieta y muy consciente de su edad.
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A los 104, rodeada de afecto
El festejo de sus 104 años fue “más tranquilo” que el de 100, según describió Marcela, pero no por eso, menos importante. “Estuvo muy consciente de que cumplió 104, muy consciente y muy feliz”, relató.
A esa edad, Anita todavía reconoce a su familia, razona y se moviliza con un andador. Marcela lo cuenta con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. “Es una bendición”, dice.
Consultada por el secreto para llegar a tal edad, Marcela no encuentra una fórmula. Anita nunca fumó ni tomó alcohol y siempre tuvo una alimentación variada, aunque en su casa, reconoce su hija entre risas, también disfrutaban mucho de comer.
“Yo soy una persona muy creyente, creo que todos tenemos un día y una hora para partir y una forma”, sostiene Marcela. Y enseguida vuelve a hablar de su madre desde la fe: “El secreto es Dios nada más”.
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