El pasado lunes 16 de noviembre, Anita Stampone cumplió 104 años. Nació en 1922 en Remedios de Escalada, creció en una familia de inmigrantes italianos y pasó buena parte de su vida en Banfield. Fue modista, esposa, madre, abuela y bisabuela. Hoy vive en un hogar, donde, según cuenta su hija Marcela, es querida por todos y se convirtió casi en una abuela para las chicas que la acompañan.

La vida de Anita estuvo marcada por esas mudanzas, pero también por un oficio que ejerció durante décadas. Desde muy joven trabajó como modista y se especializó en prendas para ocasiones especiales. “Era modista, hacía trajes de novia, hacía todos esos trajes para fiestas, cumpleaños de quince”, recordó su hija, Marcela, en diálogo con El Diario Sur.

Tenía su propio taller de costura y llegó a tener buenas clientas. “En aquella época era otra la moda, la gente elegante vestía muy bien”, contó Marcela. Anita trabajó hasta jubilarse y, junto con su esposo Juan Manuel, sostuvo a la familia.

Tuvo dos hijas. Marcela es la menor y su hermana, Ana María, le llevaba 11 años. Después llegaron los nietos y, con el paso del tiempo, los bisnietos. Anita tuvo tres nietos y cuatro bisnietos, todos ya grandes, aclara Marcela.

Anita junto a sus dos hijas, Marcela y Ana María.

Una enseñanza que quedó en sus hijas

Pero hubo un momento que cambió la vida familiar: la muerte de su esposo. Anita quedó viuda siendo todavía joven. Desde entonces, siguió adelante sola. “Es una mujer muy independiente, muy luchadora”, la definió Marcela.