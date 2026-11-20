Las recomendaciones

El Municipio recomienda a las vecinas y vecinos mantenerse al tanto del pronóstico del tiempo y las posibles alertas en la zona; retirar y asegurar objetos de patios, terrazas y balcones que se puedan volar por el viento; y revisar y limpiar techos, canaletas y desagües.

Ante una alerta, es importante tomar las siguientes precauciones: evitar salir de casa si no es estrictamente necesario; si se está en la calle, buscar refugio en un lugar cerrado y seguro; cortar inmediatamente el suministro eléctrico si comienza a ingresar agua en la vivienda; y no circular en auto ni a pie por calles anegadas o inundadas.

Si se produce un evento climático severo por el Súper Niño, el Municipio cuenta con un equipo interdisciplinario permanente integrado por Defensa Civil, áreas de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Salud que coordinarán acciones de asistencia y respuesta rápida en todo el distrito. También están listas para actuar, ante cualquier situación de emergencia, las guardias activas de Obras Públicas, Tránsito y Desarrollo Social para el despeje de vías y asistencia habitacional.

Ante cualquier situación generada por el fenómeno del Súper Niño, las vecinas se pueden comunicar al Centro de Atención al Vecino por celular, al 0810-999-6800 y/o por WhatsApp al 15-5131-6800.