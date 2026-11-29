Una mujer de 36 años conocida como "Yani la pistolera" fue detenida junto a su pareja en un operativo policial realizado en una vivienda del barrio Transradio, en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron casi mil envoltorios de droga, varias armas de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense, que ingresaron a la propiedad de manera sorpresiva. Según trascendió, los agentes llegaron ocultos en la caja de un camión de fletes, cubierto con una lona azul, y descendieron frente a la vivienda al grito de “¡Policía!”.
La secuencia quedó registrada en videos del operativo. En las imágenes se observa cómo los efectivos reducen a uno de los sospechosos en un pasillo de la casa. Luego ingresan a otro sector y encuentran a la mujer, quien pidió que no la detuvieran delante de sus hijos.
La investigación por venta de drogas en Transradio
La investigación había comenzado el 20 de octubre, a partir de denuncias sobre un presunto punto de venta de estupefacientes ubicado en la calle Elizalde al 5800.
A partir de tareas de vigilancia encubierta, los investigadores registraron movimientos compatibles con la comercialización de drogas. En las filmaciones se observa a personas que llegaban caminando o en bicicleta, algunas con dinero en la mano, y esperaban para ingresar a la propiedad.
En otro de los videos, la mujer aparece fuera de la vivienda y, según la investigación, habría exhibido un arma de fuego frente a otras personas.
Armas escondidas detrás de una escalera y dentro de un climatizador
Durante el allanamiento, los policías encontraron envoltorios con droga distribuidos en distintos ambientes de la casa, entre muebles y roperos.
Uno de los hallazgos fue una escopeta calibre 16 que estaba escondida detrás de una escalera caracol, envuelta en una bandera argentina.
Además, los efectivos descubrieron armas ocultas dentro de un climatizador evaporativo portátil. Al retirar la tapa trasera del aparato, encontraron revólveres guardados en la parte inferior, debajo de la turbina.
Qué secuestraron en el allanamiento
De acuerdo con la información policial, durante el procedimiento se incautaron:
- 950 envoltorios de cocaína y pasta base.
- Siete sobres con tusi.
- Dos revólveres y dos pistolas.
- Una escopeta calibre 16.
- Siete teléfonos celulares.
- Una balanza de precisión y un rallador.
- $450.000 en efectivo.
Entre las armas identificadas había un revólver calibre .32, otro calibre .38 y pistolas calibre .22 y .380. Varias tenían la numeración suprimida.
La causa judicial
El operativo fue realizado a partir de un pedido del fiscal titular de la UFI N° 14 de Lomas de Zamora.
La causa quedó caratulada por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego.
Tras las detenciones, ambos sospechosos fueron trasladados a la fiscalía para ser indagados.