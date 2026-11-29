Una mujer de 36 años conocida como "Yani la pistolera" fue detenida junto a su pareja en un operativo policial realizado en una vivienda del barrio Transradio, en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron casi mil envoltorios de droga, varias armas de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense, que ingresaron a la propiedad de manera sorpresiva. Según trascendió, los agentes llegaron ocultos en la caja de un camión de fletes, cubierto con una lona azul, y descendieron frente a la vivienda al grito de “¡Policía!”.

La secuencia quedó registrada en videos del operativo. En las imágenes se observa cómo los efectivos reducen a uno de los sospechosos en un pasillo de la casa. Luego ingresan a otro sector y encuentran a la mujer, quien pidió que no la detuvieran delante de sus hijos.

La investigación por venta de drogas en Transradio

La investigación había comenzado el 20 de octubre, a partir de denuncias sobre un presunto punto de venta de estupefacientes ubicado en la calle Elizalde al 5800.

A partir de tareas de vigilancia encubierta, los investigadores registraron movimientos compatibles con la comercialización de drogas. En las filmaciones se observa a personas que llegaban caminando o en bicicleta, algunas con dinero en la mano, y esperaban para ingresar a la propiedad.

En otro de los videos, la mujer aparece fuera de la vivienda y, según la investigación, habría exhibido un arma de fuego frente a otras personas.

Armas escondidas detrás de una escalera y dentro de un climatizador

Durante el allanamiento, los policías encontraron envoltorios con droga distribuidos en distintos ambientes de la casa, entre muebles y roperos.