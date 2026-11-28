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El operativo se inició a raíz de las denuncias de vecinas y vecinos del barrio, y las tareas de inteligencia incluyeron observaciones encubiertas, filmaciones y el seguimiento de vendedores y compradores mediante el análisis de cámaras de seguridad particulares y del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de Esteban Echeverría.



Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en el lugar señalado como punto de venta de drogas, una vivienda ubicada en 9 de Abril. El mismo dio como resultado la detención de dos personas y el secuestro de 500 envoltorios con clorhidrato de cocaína, 450 envoltorios y un trozo compacto de pasta base, siete sobres que contenían "Tusi", siete teléfonos celulares, un revólver calibre 32 con municiones, otro revólver calibre 38 con municiones, una pistola calibre 22, una pistola calibre 380, una escopeta calibre 16 y $450.000 en efectivo.



Los dos aprehendidos, conocidos en el barrio por su alto grado de peligrosidad y por amedrentar a los compradores con armas de fuego, fueron derivados a la Comisaría 3° de Transradio, quedando a disposición de la UFIJ N° 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.



El Centro Operativo de Monitoreo municipal cuenta actualmente con 1.783 cámaras fijas y domos de 360 grados en funcionamiento durante las 24 horas.