La Policía de la Provincia de Buenos Aires aprehendió a dos sujetos acusados de protagonizar un robo bajo la modalidad entradera en la localidad de Monte Grande. Lo hizo luego de una investigación que incluyó el seguimiento de los delincuentes mediante las cámaras municipales del Centro Operativo de Monitoreo (COM) y un posterior allanamiento realizado en el partido de La Matanza. Intervino la UFIJ N° 2 de Esteban Echeverría.



El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de la calle Chacabuco al 800, donde cuatro personas encapuchadas y con guantes forzaron una reja para ingresar, reducir a las víctimas y llevarse dinero, documentación, celulares y tablets antes de escapar en un vehículo de apoyo. Al lugar del hecho acudieron la Guardia Urbana loal y el SAME, que brindó asistencia médica a las víctimas del robo.



Tras la denuncia realizada por uno de los damnificados, y luego de una rápida investigación basada en las imágenes de las cámaras municipales, se concretó la identificación del automóvil utilizado en el delito, un Chevrolet Corsa de color blanco, en su ingreso a Isidro Casanova (La Matanza). La policía logró detener a dos jóvenes, además de secuestrar el vehículo, uno de los celulares de las víctimas, dinero en efectivo y elementos utilizados para el robo tales como guantes, un criquet y un destornillador.



El Centro Operativo de Monitoreo dispone de 1.783 cámaras de seguridad y domos con visión de 360 grados, operativos durante todo el año. El sistema se complementa con paradas seguras, tótems de emergencia y el Anillo Digital de Seguridad, integrado por lectoras de patentes utilizadas para identificar vehículos con pedido de secuestro o denuncias de robo.