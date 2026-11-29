Una fiesta clandestina en Guernica, partido de Presidente Perón, terminó en tragedia: Ariel Vargas, de 13 años, y Víctor Manuel Gómez, de 26, murieron tras recibir disparos durante un enfrentamiento armado. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de noviembre, en la zona de Pueyrredón y Santa Elena. Por el hecho, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, acusado de haber efectuado los disparos. Además, las autoridades secuestraron el arma que habría sido utilizada durante el ataque. Una fiesta clandestina que terminó en tragedia La celebración había sido promocionada en redes sociales y, entre los detalles de la convocatoria, se ofrecía un servicio de seguridad. Sin embargo, durante la madrugada se produjo un episodio violento que terminó con dos personas baleadas.

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Por el momento, se investigan las circunstancias en las que comenzó el enfrentamiento y no se descarta que haya existido una pelea previa. Cómo fue el tiroteo en Guernica Efectivos del Comando de Patrullas de Presidente Perón acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un enfrentamiento armado. Al llegar, los policías entrevistaron a un grupo de menores que se encontraba en la vía pública. Según el informe policial, les indicaron que dos personas habían sido trasladadas al Hospital Dra. Cecilia Grierson de Guernica con heridas de arma de fuego. En el centro de salud constataron que Ariel Vargas había ingresado con heridas de bala en la cabeza y el cuello. Víctor Manuel Gómez, por su parte, presentaba un disparo en la espalda.

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