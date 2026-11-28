Un hombre murió atropellado durante la madrugada de este sábado en la Ruta 6, en cercanías del cruce con la Ruta 210, en San Vicente. Según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, el conductor del vehículo involucrado escapó del lugar y hasta el momento no se habían obtenido datos que permitieran identificarlo. El episodio en cuestión tuvo dos intervenciones policiales, de acuerdo con los voceros. La primera se registró a las 2:43, cuando ingresó un aviso a través del sistema de emergencias que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido al costado de la ruta.

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El lugar donde ocurrió el accidente en San Vicente. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre descansando. Según informaron las fuentes, manifestó que era oriundo de Merlo y que habría llegado caminando hasta allí después de mantener una pelea con su familia. En ese primer procedimiento no requirió asistencia médica. El accidente en el que perdió la vida el hombre Sin embargo, cerca de una hora después, a las 3:46, ingresó una nueva alerta que informaba que el mismo hombre habría sido embestido por un vehículo. Ante esta situación, se solicitó la intervención del SAME, que desplazó una ambulancia en código rojo. También acudió personal del hospital local para asistir a la víctima.

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