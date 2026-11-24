Siete vinotecas de Almirante Brown se suman este martes 24 de noviembre a la celebración del Día del Vino Argentino con descuentos de hasta el 30% y degustaciones al paso. La propuesta alcanza a locales de las localidades de Adrogué, José Mármol y San José.

La jornada busca acompañar a los emprendimientos comerciales del distrito y ofrecer promociones a los vecinos. de acuerdo a lo indicado por el Municipio en sus canales oficiales.

Dónde encontrar las promociones por el Día del Vino

Los establecimientos adheridos y sus respectivas direcciones son: