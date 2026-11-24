Siete vinotecas de Almirante Brown se suman este martes 24 de noviembre a la celebración del Día del Vino Argentino con descuentos de hasta el 30% y degustaciones al paso. La propuesta alcanza a locales de las localidades de Adrogué, José Mármol y San José.
La jornada busca acompañar a los emprendimientos comerciales del distrito y ofrecer promociones a los vecinos. de acuerdo a lo indicado por el Municipio en sus canales oficiales.
Dónde encontrar las promociones por el Día del Vino
Los establecimientos adheridos y sus respectivas direcciones son:
Paladar Negro: Somellera 706, Adrogué.
La Bodeguita de Adrogué: Castelli 1544, Adrogué.
Espacio VDS – Wine y Deco: Rosales 1400, esquina Cerretti, Adrogué.
1001 Vinos: Mitre 2158, José Mármol.
Paradiso Almacén de Vinos: Cerretti 852, Adrogué.
Don Goyo – Tienda de Bebidas: Salta 958, San José.
Vin Orgánica – Vinoteca: Mitre 1288, local 9, Adrogué.
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó la participación de los establecimientos y señaló que la iniciativa busca acompañar al sector comercial: "De esta manera nuestro distrito se suma a la celebración del Día del Vino Argentino con una propuesta que reúne a comercios locales y ofrece a los vecinos y vecinas la posibilidad de acceder a descuentos y degustaciones, siempre con la premisa de promover el comercio local y cuidar el bolsillo de nuestra gente".
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