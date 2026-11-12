La historia de la joven de Burzaco con discapacidad visual que le cantó al Papa durante su visita al Cottolengo

Valentina Alfonso tiene 18 años, es vecina de Burzaco y fue una de las voces principales que le cantó al Papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione. Junto a Emanuel y Abel Pintos, interpretó “La Llave” a pocos metros del Sumo Pontífice en un auditorio colmado por la comunidad de la institución. En ese marco, definió el momento como una “bendición”.

La joven tiene hipoplasia bilateral del nervio óptico, una condición que afecta su visión y por la que no puede ver. La música ocupa un lugar central en su vida desde que tiene ocho años, cuando comenzó a tomar clases de canto. Dos meses antes de la llegada del Papa, empezó a concurrir al establecimiento de Claypole, donde encontró un espacio que la recibió con mucho cariño.

“Lo viví hermoso porque conocí a muchísimas grandes personas. La verdad es que son seres de luz. Todas las personas forman un solo ser y eso es una bendición de Dios”, contó Valentina en diálogo con El Diario Sur.

Valentina Alfonso, junto a Emanuel y Abel Pintos.

Según recordó, la cercanía con León XIV hizo que la presentación tuviera un significado especial: “Cuando entró el Papa sentí un quebranto, una presencia hermosa que no puedo describir y una emoción por saber que estaba cantando al Santo Padre”.

El vínculo con los residentes del Cottolengo Don Orione

La preparación para ese encuentro incluyó distintos ensayos previos, donde construyó un gran vínculo con los residentes del Cottolengo. De acuerdo a lo que contó, los chicos la recibieron con abrazos, recordaban su nombre y le hicieron sentir parte de una familia: “Me decían que estaban contentos por mí. Todos nos recibieron con mucho cariño, calidez y paz”.