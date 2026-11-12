La historia de la joven de Burzaco con discapacidad visual que le cantó al Papa durante su visita al Cottolengo

Valentina Alfonso tiene 18 años, es vecina de Burzaco y fue una de las voces principales que le cantó al Papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione. Junto a Emanuel y Abel Pintos, interpretó “La Llave” a pocos metros del Sumo Pontífice en un auditorio colmado por la comunidad de la institución. En ese marco, definió el momento como una “bendición”.
La joven tiene hipoplasia bilateral del nervio óptico, una condición que afecta su visión y por la que no puede ver. La música ocupa un lugar central en su vida desde que tiene ocho años, cuando comenzó a tomar clases de canto. Dos meses antes de la llegada del Papa, empezó a concurrir al establecimiento de Claypole, donde encontró un espacio que la recibió con mucho cariño.
“Lo viví hermoso porque conocí a muchísimas grandes personas. La verdad es que son seres de luz. Todas las personas forman un solo ser y eso es una bendición de Dios”, contó Valentina en diálogo con El Diario Sur.
Según recordó, la cercanía con León XIV hizo que la presentación tuviera un significado especial: “Cuando entró el Papa sentí un quebranto, una presencia hermosa que no puedo describir y una emoción por saber que estaba cantando al Santo Padre”.
El vínculo con los residentes del Cottolengo Don Orione
La preparación para ese encuentro incluyó distintos ensayos previos, donde construyó un gran vínculo con los residentes del Cottolengo. De acuerdo a lo que contó, los chicos la recibieron con abrazos, recordaban su nombre y le hicieron sentir parte de una familia: “Me decían que estaban contentos por mí. Todos nos recibieron con mucho cariño, calidez y paz”.
Después de la presentación, la joven pudo volver a escuchar la grabación del momento y se mostró conforme con el resultado. En particular, destacó el trabajo que realizó junto al folklorista Emanuel, con quien compartió las voces principales: “La verdad es que salimos muy bien. Lo quiero mucho, es un dulce, muy cálido y también es un ser de luz”.
En ese sentido, agradeció a los músicos, coristas y apoyos vocales que participaron de la presentación. Además, le envió un mensaje para León XIV: “Quiero agradecer al Santo Padre por venir a abrazar al pueblo argentino y al mundo de la discapacidad, y ayudar al necesitado”.
De Burzaco a brillar en la música
El recorrido musical de Valentina comenzó de muy pequeña, cuando empezó a estudiar canto con una profesora llamada Vanessa Mardesena. A partir de allí participó en distintas muestras y, durante la pandemia de 2020, recibió una convocatoria de la organización Todos Hacemos Música.
Su primera participación fue en una producción colectiva de “Corazón”, de Los Auténticos Decadentes, en la que distintas personas con discapacidad interpretaron fragmentos de la canción.
En 2021 conoció a Ralf Niedenthal, director de la ONG, durante una grabación en un estudio. Desde entonces, participó de conciertos y encuentros musicales junto a artistas como Adrián Barilari, de Rata Blanca; Lula Bertoldi; y Vale Acevedo.
El apoyo familiar y los sueños a futuro
De esta manera, afirmó que el acompañamiento familiar también fue fundamental en cada uno de esos pasos: “Sin el apoyo de ellos y de Dios, nada sería posible. Yo sin ellos no soy nada”.
De cara al futuro, tiene objetivos que van más allá de la música. Su intención es estudiar la Licenciatura en Psicología para acompañar a otras personas. En caso de no poder seguir esa carrera, contempla la posibilidad de formarse como musicoterapeuta y ayudar a personas con discapacidad a través de las canciones. “Mis sueños a futuro son tener una vida con valores y principios, ayudar al necesitado y honrar a Dios y a mis padres”, concluyó.
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