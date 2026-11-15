Dos muertos en un terrible choque en Luis Guillón sobre Boulevard Buenos Aires

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo terminó con la muerte de dos personas en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. El accidente se produjo en la intersección de Boulevard Buenos Aires y Jujuy, donde chocaron dos vehículos.

Según informaron fuentes policiales a El Diario Sur, los autos involucrados fueron un Volkswagen Vento, donde se trasladaban las víctimas fatales, y un Fiat. Como consecuencia del impacto, fallecieron una mujer y un hombre, el conductor, ambos oriundos de Llavallol. El Vento ya fue retirado del lugar del impacto.