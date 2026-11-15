Dos muertos en un terrible choque en Luis Guillón sobre Boulevard Buenos Aires

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo terminó con la muerte de dos personas en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. El accidente se produjo en la intersección de Boulevard Buenos Aires y Jujuy, donde chocaron dos vehículos.
Según informaron fuentes policiales a El Diario Sur, los autos involucrados fueron un Volkswagen Vento, donde se trasladaban las víctimas fatales, y un Fiat. Como consecuencia del impacto, fallecieron una mujer y un hombre, el conductor, ambos oriundos de Llavallol. El Vento ya fue retirado del lugar del impacto.
El choque ocurrió alrededor de las 3.30 horas en una esquina de la localidad y generó un importante despliegue en el lugar. Tras el siniestro, intervinieron los servicios de emergencia y las autoridades correspondientes para asistir a los involucrados y avanzar con las actuaciones del caso.
El auto impactó de lleno contra la columna que sostiene un cartel de la estación de servicio que se encuentra en esa esquina y quedó incrustado contra su estructura. El otro vehículo, en tanto, sufrió daños menores.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se produjo la colisión ni se difundieron oficialmente las identidades de las dos víctimas. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.