Esteban Echeverría

Luis Guillón celebra sus 100 años con una fiesta, un desfile y una cápsula del tiempo

El festejo incluye la participación de instituciones y entidades locales, una feria de artesanos, puestos gastronómicos y actividades para toda la comunidad.

Por Redacción El Diario Sur
· 3 min lectura
Celebración en un escenario con autoridades y público, rodeados de árboles y confeti en el suelo.
El evento tiene lugar este domingo.

Luis Guillón está de fiesta. La localidad de Esteban Echeverría celebra este domingo sus 100 años con un evento que reúne a vecinos, instituciones y representantes de distintas entidades de la comunidad en la plaza 25 de Mayo. Los festejos ya comenzaron y tienen como protagonistas la historia, la identidad y el reconocimiento a quienes forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Durante el acto central, el intendente Fernando Gray tomó la palabra y acompañó la celebración, que tiene como uno de sus momentos más significativos la colocación de una cápsula del tiempo. En su interior se guardan fotografías y recuerdos de la actualidad de Luis Guillón, con la intención de que sea abierta dentro de 50 años, cuando la localidad cumpla 150 años.

La iniciativa busca dejar un registro para las próximas generaciones y conservar parte de la memoria colectiva de la comunidad. Además, se colocó una placa conmemorativa para recordar el centenario.

Un grupo de personas marcha con banderas y un cartel, celebrando un evento en un ambiente festivo al aire libre.

La celebración también cuenta con un desfile del que participan instituciones y entidades de Luis Guillón, en un reconocimiento al trabajo que realizan y al papel que ocupan en el desarrollo de la localidad.

A lo largo de la jornada, los vecinos pueden recorrer una feria de artesanos, disfrutar de distintas propuestas gastronómicas en los food trucks instalados en el lugar y shows de artistas locales que se extenderán durante toda la tarde. La fiesta convoca a familias y visitantes en un encuentro que combina actividades culturales, espacios de encuentro y homenajes a los 100 años de historia de Luis Guillón.

Personas vestidas con trajes tradicionales participan en un evento al aire libre, rodeadas de un público atento.

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Cortes de tránsito por los festejos

Debido a la celebración, el Municipio dispuso un operativo especial de tránsito en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, donde se concentra la mayor parte de las actividades. Los cortes comenzaron a las 7 y afectan las siguientes calles:

- Adolfo E. Negro: entre José Hernández y Martín Coronado.

- Independencia: entre José Hernández y Teniente Alberto Grande.

- San Martín: entre José Hernández y Teniente Alberto Grande.

- Almafuerte: entre San Martín y Adolfo E. Negro.

- Martín Coronado: entre San Martín y Adolfo E. Negro.

Un colectivo antiguo de la empresa Monte Grande S.A. detiene su marcha mientras personas cruzan la calle.

Las restricciones se mantienen durante el desarrollo de los festejos, por lo que se recomienda a los conductores evitar el perímetro de la plaza y circular por calles alternativas.

Los festejos se desarrollan en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Adolfo E. Negro y Almafuerte. La programación incluye también una exhibición de autos clásicos y espectáculos de música, danza y teatro durante la tarde.

Multitud de personas camina por una calle con puestos de venta y árboles, en un ambiente festivo y soleado.

Grilla de actividades

- 11:30: Taller de corte y confección, a cargo de Lidia Conforti.

- 11:40: Mix Dance Infantil.

- 11:45: La Echeverriana.

- 11:50: Proyectando un Futuro.

- 12:05: Chacarera es mi pasión – Residentes Salteños.

- 12:35: El Antigal – Grupo Coreográfico.

Un grupo de personas participa en una celebración al aire libre con una carroza decorada y banderas.

- 12:40: Bailando con el Alma.

- 12:55: Alma Azul.

- 13:00: ADN – Asociación Amigos de Luis Guillón.

- 13:10: Carguero.

- 13:40: Ashpaymanta.

- 13:45: Los Gurises.

- 13:50: Mujeres de Nuestra Tierra.

- 14:05: Lengua Madre y Germinare, de la Asociación del Bicentenario.

- 14:55: Renacer.

- 15:00: Las Moreras.

Puestos de comida al aire libre con parrillas y carne asada en una calle concurrida.

- 15:05: Taller de lectura de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino.

- 15:10: Taller de canto de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino.

- 15:15: Waynakay Tusuy.

- 15:20: Las Huarmis Sumaj.

- 15:30: Exhibición de patín artístico del Club Santa Catalina.

- 15:40: Obra teatral del grupo El Ilusionista, del Rotary Club.

- 16:20: Danzas árabes del Centro RyG.

- 16:25: Danza clásica y neoclásica del Centro RyG.

- 16:30: Exhibición del taller de piano del Centro RyG.

- 16:45: Vida y Alma.

- 17:10: Obra teatral de la Iglesia Evangélica Jesucristo Coronado.

- 17:40: Presentación musical de Mariana Ojeda.

- 18:20: Asociación de Música Popular La Añorada.

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