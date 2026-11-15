Luis Guillón celebra sus 100 años con una fiesta, un desfile y una cápsula del tiempo

Luis Guillón está de fiesta. La localidad de Esteban Echeverría celebra este domingo sus 100 años con un evento que reúne a vecinos, instituciones y representantes de distintas entidades de la comunidad en la plaza 25 de Mayo. Los festejos ya comenzaron y tienen como protagonistas la historia, la identidad y el reconocimiento a quienes forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Durante el acto central, el intendente Fernando Gray tomó la palabra y acompañó la celebración, que tiene como uno de sus momentos más significativos la colocación de una cápsula del tiempo. En su interior se guardan fotografías y recuerdos de la actualidad de Luis Guillón, con la intención de que sea abierta dentro de 50 años, cuando la localidad cumpla 150 años.

La iniciativa busca dejar un registro para las próximas generaciones y conservar parte de la memoria colectiva de la comunidad. Además, se colocó una placa conmemorativa para recordar el centenario.

La celebración también cuenta con un desfile del que participan instituciones y entidades de Luis Guillón, en un reconocimiento al trabajo que realizan y al papel que ocupan en el desarrollo de la localidad.

A lo largo de la jornada, los vecinos pueden recorrer una feria de artesanos, disfrutar de distintas propuestas gastronómicas en los food trucks instalados en el lugar y shows de artistas locales que se extenderán durante toda la tarde. La fiesta convoca a familias y visitantes en un encuentro que combina actividades culturales, espacios de encuentro y homenajes a los 100 años de historia de Luis Guillón.

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Cortes de tránsito por los festejos

Debido a la celebración, el Municipio dispuso un operativo especial de tránsito en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, donde se concentra la mayor parte de las actividades. Los cortes comenzaron a las 7 y afectan las siguientes calles:

- Adolfo E. Negro: entre José Hernández y Martín Coronado.

- Independencia: entre José Hernández y Teniente Alberto Grande.

- San Martín: entre José Hernández y Teniente Alberto Grande.

- Almafuerte: entre San Martín y Adolfo E. Negro.

- Martín Coronado: entre San Martín y Adolfo E. Negro.

Las restricciones se mantienen durante el desarrollo de los festejos, por lo que se recomienda a los conductores evitar el perímetro de la plaza y circular por calles alternativas.

Los festejos se desarrollan en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Adolfo E. Negro y Almafuerte. La programación incluye también una exhibición de autos clásicos y espectáculos de música, danza y teatro durante la tarde.