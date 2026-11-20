Dos patinadoras de San Vicente tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de Clubes 2026, una competencia que reunió a deportistas de distintos puntos del país en la ciudad de Río Segundo, Córdoba. El certamen se disputó entre el 12 y el 18 de noviembre y contó con la presencia de representantes de Zudaireskate, la escuela de patín artístico que desarrolla sus actividades en el Club Mitre de San Vicente. Las protagonistas fueron Martina Urquia y Mía Aguirre, quienes viajaron para representar a la institución y al distrito en uno de los encuentros nacionales de la disciplina. Ambas consiguieron ubicarse entre las principales posiciones de sus respectivas competencias y tuvieron resultados que fueron celebrados por su entorno deportivo.

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Martina durante la competencia. Los resultados En una jornada cargada de emoción, Mía Aguirre logró subir al podio al quedarse con el tercer puesto del Nacional de Clubes. Por su parte, Martina Urquia alcanzó la quinta posición, completando una muy buena actuación en el certamen. Los resultados significaron un importante reconocimiento para las dos patinadoras, que llevaron la bandera de San Vicente a una competencia de alcance nacional y demostraron el trabajo que vienen realizando en la disciplina. Cabe destacar que los profesores que acompañaron a las patinadoras locales fueron Cristian Zudaire y Melany Zudaire.

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