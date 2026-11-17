Santino Insaurralde, el joven destacado de San Vicente que practica natación adaptada, consiguió una medalla en el Para Swimming World Lima 2026, donde compitió como integrante de la Selección Argentina. El torneo internacional se desarrolló entre el 9 y el 14 de noviembre en Perú y representó un nuevo desafío en su carrera deportiva.

Con 18 años, Insaurralde, que se moviliza en silla de ruedas, sumó otra experiencia internacional después de haber representado al país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025. Esta vez, viajó a Lima para medirse con nadadores de distintos lugares y consiguió subirse al podio.

"Al ganar la medalla sentí una mezcla increíble de orgullo y felicidad. En un segundo se me pasó por la cabeza todo el esfuerzo, además de ser un honor enorme poder llevar esta medalla para Argentina", contó ante El Diario Sur.

Santino Insaurralde y el desafío de competir en Perú

Santino tiene mielomeningocele, una condición congénita que afecta su movilidad y por la que utiliza silla de ruedas. A pesar de ello, encontró en la natación adaptada un espacio para desarrollarse deportivamente. A nivel nacional, compite en la categoría S5, que agrupa a nadadores según su discapacidad.

El nadador de San Vicente describió la experiencia en Lima como una oportunidad para competir en un escenario de alto nivel. Según explicó, el torneo reunió a algunos de los mejores nadadores y presentó una organización que exigía estar a la altura de la competencia.

"Lima tiene una gran pileta que reúne a los mejores nadadores, y es un evento muy bien organizado que te exige estar a la altura", señaló.