Santino Insaurralde, el joven destacado de San Vicente que practica natación adaptada, consiguió una medalla en el Para Swimming World Lima 2026, donde compitió como integrante de la Selección Argentina. El torneo internacional se desarrolló entre el 9 y el 14 de noviembre en Perú y representó un nuevo desafío en su carrera deportiva.
Con 18 años, Insaurralde, que se moviliza en silla de ruedas, sumó otra experiencia internacional después de haber representado al país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025. Esta vez, viajó a Lima para medirse con nadadores de distintos lugares y consiguió subirse al podio.
"Al ganar la medalla sentí una mezcla increíble de orgullo y felicidad. En un segundo se me pasó por la cabeza todo el esfuerzo, además de ser un honor enorme poder llevar esta medalla para Argentina", contó ante El Diario Sur.
Santino Insaurralde y el desafío de competir en Perú
Santino tiene mielomeningocele, una condición congénita que afecta su movilidad y por la que utiliza silla de ruedas. A pesar de ello, encontró en la natación adaptada un espacio para desarrollarse deportivamente. A nivel nacional, compite en la categoría S5, que agrupa a nadadores según su discapacidad.
El nadador de San Vicente describió la experiencia en Lima como una oportunidad para competir en un escenario de alto nivel. Según explicó, el torneo reunió a algunos de los mejores nadadores y presentó una organización que exigía estar a la altura de la competencia.
"Lima tiene una gran pileta que reúne a los mejores nadadores, y es un evento muy bien organizado que te exige estar a la altura", señaló.
Además, se refirió al esfuerzo que implica enfrentarse a otros competidores en una instancia internacional. Para Insaurralde, la exigencia no se limita al rendimiento físico dentro del agua, sino que también está relacionada con los meses de entrenamiento previos.
"Sí, muchísimo. Más allá de lo físico en la pileta, el mayor esfuerzo está en todo el trabajo de muchos meses de entrenamiento", explicó.
Sobre la experiencia de nadar contra otros deportistas, remarcó que la competencia obliga a mantener la concentración durante toda la prueba. "Sabés que vienen a buscar lo mismo que vos, así que te obliga a dar todo", agregó.
De San Vicente a la Selección Argentina de natación adaptada
La historia deportiva de Santino comenzó mucho antes de su participación en Lima. Desde chico realizaba hidroterapia y en 2020 decidió incorporar la natación como deporte. Sin embargo, en San Vicente no había una propuesta de natación adaptada, por lo que en 2021 comenzó a entrenar en el grupo Todos a Nadar, en Devoto.
El joven utiliza silla de ruedas y tiene una discapacidad motriz desde nacimiento debido a una condición llamada mielomeningocele. En la natación adaptada, los deportistas compiten en distintas categorías según su discapacidad. A nivel nacional, Santino fue clasificado en la categoría S5.
En 2022 comenzó a participar en competencias. Sus resultados en los Juegos Porteños le permitieron acceder a los Juegos Evita y, ese mismo año, ingresó a River Plate para entrenar natación adaptada de alto rendimiento.
En octubre de 2025 tuvo su primera experiencia internacional en Perú, donde obtuvo su clasificación internacional. Una semana después viajó a Chile para representar a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos Juveniles.
Los objetivos de Santino Insaurralde fuera de la pileta
Además de su carrera deportiva, el joven de San Vicente está próximo a terminar sus estudios como técnico mecatrónico en la Escuela Técnica de la UBA. Se trata de una especialidad que combina conocimientos de mecánica, electricidad, tecnología y computación.
Entre sus próximos objetivos también está continuar su formación académica en Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
Mientras avanza con sus proyectos deportivos y académicos, la medalla conseguida en Lima representa un nuevo reconocimiento a su recorrido en la natación adaptada y a su participación con la Selección Argentina.