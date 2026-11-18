Estrella del Sur recibirá a Cañuelas este domingo 22 de noviembre, desde las 15:30 horas, por la ida de las semifinales del Reducido de la Primera C. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de San Vicente, donde el conjunto de Alejandro Korn buscará dar el primer paso hacia la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana. El Naranja llega a esta instancia después de superar a General Lamadrid y Deportivo Español. Durante la etapa regular, el equipo dirigido por Agustín “Titi” Wallasch terminó tercero en la Zona A y consiguió la clasificación al torneo que definirá el segundo ascenso de la categoría. El último paso fue frente a Deportivo Español, en una serie que terminó igualada 1 a 1 en Alejandro Korn y 0 a 0 en la revancha disputada en el estadio Nueva España. La clasificación se definió por penales, con victoria por 4 a 3 para Estrella del Sur, gracias a la gran actuación de Valentín Díaz, quien atajó tres remates. “Fue una alegría muy grande, pero ya estamos cambiando el chip y pensando en lo que viene. Es un duelo muy difícil, pero también una oportunidad muy grande”, expresó Wallasch ante El Diario Sur sobre la clasificación.

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El DT está al mando del plantel hace tres años. El equipo se rearmó durante su segunda temporada en la categoría De esta manera, destacó el trabajo colectivo como uno de los principales motivos del presente futbolístico: “La clave a lo largo de todo el año fue cómo trabajan los chicos que conforman el grupo. Este año tocó rearmarse otra vez y todo rearmado de proyecto conlleva encontrarse, conocerse e ir consolidando las bases. Para eso necesitás trabajar muy duro, y ellos lo hicieron”. Por su parte, el capitán Lucas Chiapparo también habló sobre el significado de la clasificación y la posibilidad de disputar una semifinal del Reducido: “Estoy muy contento. Es un disfrute total, creo que es lo que merecemos y lo que buscamos. Te llena el corazón y te pone muy feliz”. El mediocampista llegó este año y se afianzó en el once titular. Además, contó cuál es el mensaje que intenta transmitirles a sus compañeros antes de los partidos: “Mi mensaje fundamental es que disfruten. Jugamos al fútbol, hacemos el deporte más lindo que puede haber y que quieren hacer la mayoría de los que sienten esto igual que nosotros. La gloria no se compra con nada”. El mediocampista, que se incorporó al equipo durante esta temporada, también resaltó el trabajo institucional y la importancia de acompañar ese crecimiento con resultados deportivos: “Es un club que está en formación, pero hace las cosas muy bien. Reflejarlo con resultados es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al club. Así se demuestra que trabajando y haciendo las cosas como corresponde se logran este tipo de cosas importantes”.

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