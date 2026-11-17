El Club Talleres de Remedios de Escalada se convirtió en un centro de evacuados luego de la explosión que sacudió la ciudad y dejó como saldo un muerto y varios heridos en plena zona comercial. Así, se erigió como espacio para cobijar a familias en las primeras horas después del siniestro. La institución, ubicada en la intersección de Manuel Castro y Timote, a pocas cuadras del epicentro del incendio, se estableció como un punto clave en la movida solidaria que se replicó con diferentes formatos en varios clubes de Lanús y Lomas de Zamora, para atender a los damnificados. Quien se refirió a todo lo que se atravesó fue Sebastián Pezzola, vicepresidente de la entidad y coordinador de todo el itinerario que se afrontó desde el viernes pasado y que se extendió durante los siguientes días. “Al momento de la explosión nosotros estábamos en plena práctica, había mucha gente en el club y escuchamos la explosión y no entendíamos nada”, describió, en diálogo con El Diario Sur, al relatar los primeros instantes del hecho. Y añadió: “Recibimos videos y fotos de lo que pasaba y nos fuimos a la zona directamente. Hablamos con la gente del municipio para ponernos a disposición”.

Publicidad

Vecinos de Escalada se movilizaron hasta la sede de MetroGas en Banfield En ese sentido, puntualizó que durante la tarde del viernes, cuando ya el incendio se preveía que se extendería durante la noche, se comunicaron con ellos para armar el centro de evacuados, en una instancia similar a lo que ocurrió en otra ocasión con inundaciones. “A las 7 llegaron camiones con agua, colchones, juegos de mesa, sillas, mesas, frazadas, sábanas”, detalló, todo previendo el arribo de vecinos, como fue el caso de una familia que era de una zona cercana a la explosión, y que no había sido afectada directamente, pero, por precaución llegó con su hijo y hasta un perro. El club, solidario con su barrio. Panorama con la evacuación “Estuvimos hasta la madrugada. La mayoría de los afectados fueron comercios e incluso pasó que mucha la gente que no podía volver normalmente a sus hogares, tenia algún familiar que ayudó”, aclaró. Y sumó: “En nuestro casó acá la gente que vino pudo descansar y volvieron a su casa cuando se habilitó”.

Publicidad