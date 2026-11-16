Vecina de la explosión de Escalada: "Es desolador, el departamento está inhabitable"

Pasan los días tras la explosión en plena zona comercial en Remedios de Escalada y la angustia de los vecinos va en aumento, especialmente para aquellos que fueron damnificados directamente por el voraz incendio. Y entre ellos está Marcia, una mujer que vivía en el edificio ubicado frente a los locales donde se registró el siniestro, que hoy está a la deriva junto a sus dos hijos y su pareja.

En Diálogo con El Diario Sur, puntualizó sobre la desesperación que atraviesa por estas horas, recalando jornada a jornada con la familia repartida. “Tengo dos hijos, de 12 y 14 años, y estamos repartidos”, señaló sobre la imposibilidad de volver a su departamento, donde alquilaba, en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, algo que se replica para otras familias en ese edificio de ocho pisos.

En su caso particular pide ayuda para poder conseguir un lugar para alquilar, ya que le advirtieron que su casa está inhabitable. “Me voy quedando en la casa unos amigos, un día en un lado, otro día en otra”, sentenció.