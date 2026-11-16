Vecina de la explosión de Escalada: "Es desolador, el departamento está inhabitable"

Pasan los días tras la explosión en plena zona comercial en Remedios de Escalada y la angustia de los vecinos va en aumento, especialmente para aquellos que fueron damnificados directamente por el voraz incendio. Y entre ellos está Marcia, una mujer que vivía en el edificio ubicado frente a los locales donde se registró el siniestro, que hoy está a la deriva junto a sus dos hijos y su pareja.
En Diálogo con El Diario Sur, puntualizó sobre la desesperación que atraviesa por estas horas, recalando jornada a jornada con la familia repartida. “Tengo dos hijos, de 12 y 14 años, y estamos repartidos”, señaló sobre la imposibilidad de volver a su departamento, donde alquilaba, en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, algo que se replica para otras familias en ese edificio de ocho pisos.
En su caso particular pide ayuda para poder conseguir un lugar para alquilar, ya que le advirtieron que su casa está inhabitable. “Me voy quedando en la casa unos amigos, un día en un lado, otro día en otra”, sentenció.
Y detalló: “Ahora estamos repartidos, mi hija más chica está con su papá, y mi otra hija más grande con la abuela, mi mamá, y con mi pareja estamos un día estamos durmiendo en lo de un amigo y otro día en otro”.
Sobre la situación en el edificio, fue elocuente al describirlo. “El sábado me dijeron que podía entrar 10 minutos, sacar las cosas, sea ropa, medicamento, todo acompañado con alguna autoridad, y vi cómo quedó el departamento y todo el edificio y fue terrible”, sentenció.
Y amplió: “Necesitamos un lugar dónde vivir. Alquilábamos ahí en ese edifico y no se puede habitar. Nos dijeron que se había quemado todo el sistema eléctrico y hay un olor terrible que no se puede respirar, olor a hollín, todo derretido, incluidos los tubos de emergencia derretidos, las llaves de luz. Es terrible, es desolador”.
En ese sentido, aclaró que así como ocurre con ella la historia se replica con otros vecinos de ese edificio, muchos grandes y chicos que sufren las consecuencias directas de la explosión. “Ese lugar está inhabitable”, remarcó.
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“Necesitamos un alquiler urgente para poder estar todos juntos nuevamente”, comentó, y detalló con un alias (Marcia.soledad.89), para poder empezar nuevamente luego del incendio que les tocó atravesar.