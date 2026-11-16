Vecinos de Remedios de Escalada se movilizaron este lunes 16 de noviembre durante el mediodía hasta la sede de Metrogas en Banfield, en el marco de los reclamos que surgieron tras la explosión ocurrida el viernes en la zona. Al llegar, los manifestantes encontraron las puertas cerradas y un cordón de policías custodiando el local, por lo que permanecieron en el lugar para expresar sus reclamos y pedir respuestas. Yamila, presente en la movilización, le indicó a El Diario Sur que vive en el límite entre Remedios de Escalada y Banfield y tiene amigos y conocidos en la zona. El viernes por la noche, incluso, recibió en su casa a una amiga que no podía regresar a su departamento por los cortes. “Es desesperante. Es imposible no ponerse en el lugar de la otra persona. Podría haber sido la puerta de mi casa tranquilamente”, expresó. La vecina también describió la dificultad de ayudar económicamente cuando muchas personas apenas llegan a fin de mes. Sin embargo, sostuvo que cada uno puede colaborar desde sus posibilidades: “Por ahí no tengo la posibilidad económica de pasarles plata, pero hice circular la información y le llegó a gente que por ahí no se enteraba”. Además, pidió concentrarse en las necesidades de los comerciantes afectados por el feroz incendio: “Es tu almacén, tu fiambrería, lugares donde seguramente revelaste algunas fotos. Es tu espacio de vida”. “Nadie vino a romper nada porque nos rompieron a nosotros”, expresó Romina, vecina de Escalada, en diálogo con El Diario Sur. Lee también: Murió un futbolista de Ezeiza tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

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El reclamo de los vecinos frente a Metrogas Romina es otra de las vecinas que participó de la movilización y cuestionó la responsabilidad de las empresas y los organismos de control por lo ocurrido. “Lo que se está resguardando sigue siendo la propiedad privada. Son los empresarios que se esconden detrás de esta fachada y encima tenemos que pagarle el sueldo a nuestra fuerza de seguridad de nuestro bolsillo”, sostuvo. La mujer remarcó que no fueron al lugar con intención de provocar destrozos, sino para reclamar después de haber sufrido las consecuencias de la explosión. “Nadie vino a romper nada porque nos rompieron a nosotros. Nosotros necesitamos volver a sanar, no venimos a romper”, expresó. También describió el impacto emocional que atraviesan los vecinos y la necesidad de contar con acompañamiento. “Estamos viviendo una catástrofe. Es imposible poder procesar y bajarlo a tierra”, afirmó. “Fue terrible escuchar la explosión, salir y escuchar los gritos”, contó otra vecina de la localidad. Comerciantes y vecinos también acompañaron Entre los manifestantes también hubo comerciantes que vivieron de cerca la explosión del viernes. Una de ellas tiene un local a una cuadra de la zona afectada, y recordó cómo fueron los primeros momentos después del estallido. “Fue terrible escuchar la explosión, salir y escuchar los gritos”, contó. También recordó que una mujer que, durante la mañana del viernes, los clientes ya advertían el fuerte olor a gas que había en la zona. Aunque su comercio no fue alcanzado directamente, permanece sin luz desde el viernes y todavía no pudo retomar su actividad con normalidad.

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