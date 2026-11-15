Tras la explosión, nuevos operativos en Escalada para controlar fugas de gas: sigue la protesta de los vecinos

Tras la explosión en plena zona comercial de Remedios de Escalada, que dejó como saldo un muerto y decenas de heridos, y mientras avanzan con los controles sobre el terreno para verificar daños, este domingo los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste intervinieron en un nuevo operativo a partir de otra fuga de gas a pocas cuadras del lugar del siniestro.

Según pudo averiguar El Diario Sur en el lugar, las labores se realizaban este mediodía en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Valentín Corcuera, a 150 metros del incendio que se desató en la mañana del viernes en esa localidad de Lanús.

Los trabajos contaron con la participación, además de los bomberos, de cuadrillas de MetroGas, a partir de una denuncia de vecinos, que manifestaron su preocupación por lo sucedido, dado que esta fuga de mayor consideración replica otras que se dieron en las últimas horas en sectores aledaños.

Por caso, durante la tarde del sábado se verificaron otros espacios con inconvenientes en la red de distribución y demandaron el trabajo de los especialistas para controlar las pérdidas, lo que implicó la evacuación de varios vecinos en zonas residenciales. Son los casos de los itinerarios en las calles Sáenz Peña y Arturo Melo, a pocos metros de Abremate, perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y sobre la calle Di Giorno, todo en un radio de cinco cuadras.

Protesta de los vecinos

Mientras los operativos se extienden, los reclamos de los vecinos se hicieron sentir desde el sábado por la tarde con una manifestación que derivó en el corte de la Avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza Mariano Moreno, algo que prevén replicar este domingo y extender al lunes, en ese caso con una movilización hacia las puertas de la sucursal de Metrogas ubicada en Banfield, a pocas cuadras del lugar del siniestro.