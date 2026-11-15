Tras la explosión, nuevos operativos en Escalada para controlar fugas de gas: sigue la protesta de los vecinos

Tras la explosión en plena zona comercial de Remedios de Escalada, que dejó como saldo un muerto y decenas de heridos, y mientras avanzan con los controles sobre el terreno para verificar daños, este domingo los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste intervinieron en un nuevo operativo a partir de otra fuga de gas a pocas cuadras del lugar del siniestro.
Según pudo averiguar El Diario Sur en el lugar, las labores se realizaban este mediodía en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Valentín Corcuera, a 150 metros del incendio que se desató en la mañana del viernes en esa localidad de Lanús.
Los trabajos contaron con la participación, además de los bomberos, de cuadrillas de MetroGas, a partir de una denuncia de vecinos, que manifestaron su preocupación por lo sucedido, dado que esta fuga de mayor consideración replica otras que se dieron en las últimas horas en sectores aledaños.
Por caso, durante la tarde del sábado se verificaron otros espacios con inconvenientes en la red de distribución y demandaron el trabajo de los especialistas para controlar las pérdidas, lo que implicó la evacuación de varios vecinos en zonas residenciales. Son los casos de los itinerarios en las calles Sáenz Peña y Arturo Melo, a pocos metros de Abremate, perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y sobre la calle Di Giorno, todo en un radio de cinco cuadras.
Protesta de los vecinos
Mientras los operativos se extienden, los reclamos de los vecinos se hicieron sentir desde el sábado por la tarde con una manifestación que derivó en el corte de la Avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza Mariano Moreno, algo que prevén replicar este domingo y extender al lunes, en ese caso con una movilización hacia las puertas de la sucursal de Metrogas ubicada en Banfield, a pocas cuadras del lugar del siniestro.
La manifestación se dio el sábado por la tarde luego de una reunión de vecinos con algunos funcionarios municipales de Lanús en torno a pedido de Justicia por la explosión que sacudió el lugar y conmocionó a la comunidad local.
El pánico de la gente por la explosión en el centro de Remedios de Escalada
En ese sentido, entre los reclamos que se expusieron se comenzó con una campaña solidaria para ayudar a los vecinos damnificados por el incendio, entre ellos los comerciantes que fueron evacuados durante los operativos y que terminaron con sus locales en llamas.
Explosión en el centro de Escalada
El siniestro ocurrió el viernes en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina que realizaba trabajos sobre la red de gas dañó una cañería y provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio. El hecho generó un amplio operativo de emergencia y obligó a evacuar a vecinos, comercios e instituciones de las inmediaciones.
Finalmente, durante la madrugada del sábado la empresa logró cortar la fuga. Con el suministro interrumpido, los Bomberos pudieron extinguir por completo el incendio.
La zona permanecerá restringida al tránsito mientras continúan el diagnóstico y las tareas de limpieza.
Según indicaron desde el Municipio de Lanús, con la extinción del fuego, los equipos locales comenzaron con las tareas de evaluación de daños. Además, agregaron que la zona permanecerá restringida al tránsito mientras continúan el diagnóstico y las tareas de limpieza.
Las familias que habían sido evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para poder regresar progresivamente a sus viviendas. También se mantiene la investigación judicial para determinar cómo se produjo el incidente y establecer las responsabilidades de las empresas que intervinieron.