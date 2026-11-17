La Justicia autorizó la reducción de 100 a 50 metros del perímetro restringido alrededor del lugar de la explosión en Remedios de Escalada, medida que permitirá a las empresas prestatarias avanzar con la restitución de los servicios básicos en las viviendas afectadas por el siniestro.
La decisión se tomó luego de una reunión realizada por las autoridades en la que participaron funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y MetroGAS, a partir del cual se acordaron las condiciones de seguridad necesarias para restablecer los servicios de agua, electricidad y gas, según informó la distribuidora en un comunicado.
Con el nuevo perímetro establecido, MetroGAS podrá avanzar en la rehabilitación progresiva del suministro de gas mediante equipos técnicos especializados. Hasta esta nueva disposición, el área restringida abarcaba un radio de 100 metros alrededor del epicentro de la explosión, lo que limitaba el alcance de los trabajos de reconexión que la empresa venía realizando en coordinación con el municipio.
Vecinos de Escalada se movilizaron hasta la sede de Metrogas en Banfield
En paralelo, la fiscalía habilitó las tareas de demolición controlada, que estarán a cargo de funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, y que permitirán continuar con los peritajes en el lugar donde se produjo la explosión, mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.
Explosión en Escalada
El siniestro se produjo el viernes 13 a las 10.52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada. Según los informes preliminares, una máquina tuneladora operada por la empresa tercerizada Exgadet —que realizaba trabajos de renovación de la red por encargo de MetroGAS— perforó un caño de media presión a las 9.44, poco más de una hora antes de la explosión. La fuga provocó un estallido que desató un incendio de grandes proporciones.
El saldo del episodio fue de una persona muerta y 30 heridas. Entre los heridos más comprometidos, varios presentaban quemaduras que abarcaban entre el 40 y el 90 por ciento de su cuerpo, según informaron fuentes sanitarias.
Hasta el lunes sólo una persona permanecía internada en el Hospital Evita de Lanús como consecuencia directa de la explosión, un paciente que se encontraba estable, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud bonaerense.