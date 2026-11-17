La Justicia autorizó la reducción de 100 a 50 metros del perímetro restringido alrededor del lugar de la explosión en Remedios de Escalada, medida que permitirá a las empresas prestatarias avanzar con la restitución de los servicios básicos en las viviendas afectadas por el siniestro.

La decisión se tomó luego de una reunión realizada por las autoridades en la que participaron funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y MetroGAS, a partir del cual se acordaron las condiciones de seguridad necesarias para restablecer los servicios de agua, electricidad y gas, según informó la distribuidora en un comunicado.

Con el nuevo perímetro establecido, MetroGAS podrá avanzar en la rehabilitación progresiva del suministro de gas mediante equipos técnicos especializados. Hasta esta nueva disposición, el área restringida abarcaba un radio de 100 metros alrededor del epicentro de la explosión, lo que limitaba el alcance de los trabajos de reconexión que la empresa venía realizando en coordinación con el municipio.

Vecinos de Escalada se movilizaron hasta la sede de Metrogas en Banfield