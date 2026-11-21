Casa San Vicente Alé
15/11
Florentino Machuca
Crematorio Burzaco
14/11
Oscar Fernando Barbero
Cementerio Parque San Vicente
Casa San Vicente Alé
15/11
Florentino Machuca
Crematorio Burzaco
14/11
Oscar Fernando Barbero
Cementerio Parque San Vicente
Dos trabajadores que permanecían internados en San Justo fallecieron tras la explosión en Remedios de Escalada. La Justicia investiga las causas del hecho.
Profesionales de la salud organizaron un encuentro en la Biblioteca Florentino Ameghino de Luis Guillón. Vecinos de distintas generaciones compartieron historias personales y reflexiones sobre la muerte.
Adrián Pagnini creó en Lomas un juego de mesa inspirado en el fútbol que ya fue probado en plazas y busca llegar a clubes e instituciones.
El ramal Ezeiza funciona de manera limitada entre Plaza Constitución y Llavallol. El hombre fue trasladado al Hospital Santamarina.
Cuatro integrantes de la filial “Glew es de Boca” viajaron durante más de un día para presenciar la final de la Copa Sudamericana. Desde Colombia, contaron a El Diario Sur en Vivo cómo viven la previa del duelo decisivo y el sacrificio económico por su pasión.