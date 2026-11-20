Adrián Pagnini, vecino de Lomas de Zamora, creó DT — Director Técnico, un juego de mesa que recrea un partido de fútbol a través de fichas, cartas y decisiones estratégicas. La propuesta nació de su propia experiencia con el deporte y comenzó a probarse en plazas y encuentros culturales, donde, según contó, logró reunir a chicos y adultos alrededor de una misma partida. “Jugar al fútbol me trajo a mí lo que soy”, explicó en diálogo con El Diario Sur. “Me enseñó un montón de cosas de mi personalidad, de aprender de los demás, de frustrarte y seguir adelante, de tener desafíos, de poder tener una revancha, de saber perder, de saber capitalizar la pérdida y seguir creciendo”, agregó. Para Pagnini, el punto de encuentro entre esas experiencias y el proyecto apareció al pensar cómo trasladar parte de la lógica del fútbol a otro formato. “Ahí entendí un poco dónde encuentro esa unión de esto en el juego de la vida y el fútbol: es el juego de mesa”, sostuvo. El objetivo es hacer más goles que el rival y las partidas pueden establecerse por tiempo o por una cantidad determinada de goles. Lee también: Tren Roca: el ramal Ezeiza circula con servicio limitado por una colisión con una persona en Monte Grande Cómo se juega a DT — Director Técnico El juego representa un partido de fútbol en el que cada participante asume el rol de director técnico. El objetivo es hacer más goles que el rival y las partidas pueden establecerse por tiempo o por una cantidad determinada de goles. El tablero cuenta con fichas que representan distintas posiciones, entre ellas arquero, volante, extremo, delantero y mediapunta. Cada una tiene diferentes capacidades de movimiento y posibilidades para avanzar o rematar.

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La dinámica también incorpora cartas. Cuando dos jugadores se encuentran en una situación en la que deben disputar la pelota, ambos colocan una carta sin que el otro la vea y luego se dan vuelta. Si uno logra adivinar la carta del rival, recupera la pelota; si no, continúa avanzando quien tenía la posesión. Algo similar ocurre al momento de rematar. También hay cartas especiales que permiten realizar movimientos adicionales o aumentar la potencia de un disparo. También hay cartas especiales que permiten realizar movimientos adicionales o aumentar la potencia de un disparo. La prueba en las plazas de Lomas Antes de avanzar con el proyecto, Pagnini comenzó a probar el juego en plazas de Lomas de Zamora. Según contó, una de las principales sorpresas fue la rapidez con la que chicos y adultos incorporaban la dinámica. “Vos encontrás ahí que enseguida, a los cinco minutos, está jugando. Eso es algo muy difícil de lograr en un juego de mesa”, explicó en diálogo con este medio. Uno de los ejes que Pagnini destaca del proyecto es la posibilidad de que personas que no pueden o no suelen jugar al fútbol encuentren otra manera de participar de ese deporte. “Es muy inclusivo, rompés con las capacidades motrices de las personas, de gente que no podría jugar al fútbol”, explicó. La idea, según planteó, es que el juego pueda utilizarse incluso en contextos competitivos. Imaginó, por ejemplo, una jornada en la que un equipo participe de una competencia deportiva y, paralelamente, otros integrantes puedan competir con el juego de mesa.

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