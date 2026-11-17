A pocos metros del epicentro de la explosión en Remedios de Escalada está ubicado el hogar y centro de día Evolución, de larga historia en la ciudad y que cobija a casi un centenar de pacientes, quienes el viernes pasado fueron evacuados y esperan poder regresar mientras se trabaja en la zona afectada por el incendio, en plena zona comercial de esa localidad de Lanús. El Diario Sur dialogó con Mónica Echeverría, la titular del espacio ubicado en Del Valle Iberlucea al 4451, a media cuadra de la esquina que sufrió el voraz incendio y dejó como saldo un muerto y decenas de heridos. Y planteó cómo atraviesa estas horas de angustia y detalló una imagen contundente: “Está como si se hubiese detenido el tiempo”. La referencia es para una institución de larga tradición en la región y que actualmente cuenta con 44 personas que viven allí y otras 46 que la utilizan como centro de día, además 55 profesionales que realizan distintas actividades, entre mucamas, personal de mantenimiento, cocineros, enfermeras y orientadoras, toda una estructura técnica compleja. Toda la estructura quedó detenida en el tiempo.

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Secuencia de la evacuación “El hogar está evacuado por completo, en el momento a los 10 minutos de lo que pasó ya salimos todos porque si la explosión fue en la esquina, y estaba toda rota la vereda, de nuestro lado y del lado de enfrente, podíamos correr riesgo y dejamos todo como está”, afirmó. Y recalcó cómo se dio todo: “En un momento dejamos de atender a la gente que se había accidentado con la explosión y dijimos ‘nos vamos’. Y el hogar quedó como si se hubiera detenido en el tiempo. Es una imagen impresionante, tanto las mochilas, las cosas que estaban haciendo los pacientes con sus orientadoras. Todo el mundo estaba trabajando, la cocina con toda la comida hecha para sacar, y todo quedó detenido en el tiempo y nos fuimos”. El club Talleres y la ayuda como centro de evacuados tras la explosión en Escalada En la secuencia, los vecinos fueron ayudando. “La primera parada fue en la esquina en Di Giorno y ahí nomás le pedimos auxilio porque necesitábamos evacuar, y fuimos a parar a la plaza”, comentó. El espacio es un lugar histórico en Escalada.

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